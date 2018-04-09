绕不过的“心墙”？北爱尔兰“和平墙”凝结历史

是筑高墙还是通大路，似乎是各个时代、一些人群绕不过去的问题。

在北爱尔兰首府贝尔法斯特，有所谓“和平墙”，颇为有名。

那其实并非一堵墙，而是几段隔离设施，分处各居民区内，一些是砖筑，一些是隔离板加铁丝网，三四米高，最长几公里。北爱人赋予“和平”之名，是因为天主教徒和新教徒混居，争斗不止，高墙能挡住双方互掷的不少石块、酒瓶或汽油弹。

墙头有鸽子漫步。几段墙面有政治涂鸦，一些主张爱尔兰统一，另一些声张北爱属于英国。墙边住家栅栏里，立着圣诞节过后没有清理的圣诞树，让人想到墙两边过的是同一个圣诞节。

整个欧洲，“异端比异教徒更可恨”的宗教理念早已有之，北爱天主教徒与新教徒冲突可以看作全欧教派冲突一例。

教派只是最容易识别的“标签”，冲突背后则是对英国殖民北爱的态度。历史上，英格兰视爱尔兰岛为“卧榻之侧”，数次出兵占领，从16世纪起鼓励新教徒从英格兰向爱尔兰岛迁徙，建立种植园。爱尔兰岛原住民和信奉天主教的诺曼人在殖民浪潮中被没收财产，失去各种权利。

数百年经济和政治权利纷争中，北爱尔兰人附着的各种标签最终归于“天主教徒”或“新教徒”二元身份体系，以宗教冲突形式出现。即使没有宗教信仰的一些北爱人，同样因为出身而纳入其中，归属某一个阵营。历史叙述、政治需要和现实利益因而凝结在一起。

上世纪60年代起，两派爆发武装冲突，“血腥星期五”“炸弹袭击”“绝食抗议”让北爱一度吸引全球关注。为减少大城市居住区内教派冲突，英国军队1969年开始在贝尔法斯特建造隔离墙。

停止冲突相对容易，实现和解难。重建信任也许需要几代人。

如今，和平墙两侧居民区内建有纪念园，人们为当年武装冲突丧生者送上鲜花；纪念园墙上喷涂口号：“以防我们忘记”。只是，墙这头的“英雄”，在墙那头获称“恐怖分子”。

努尔·拉吉尔因为参加北爱尔兰分离运动入狱16年，认为和平墙仍能给予墙两边的人心理安全感，所以现在不能拆。（桂涛）（新华社专特稿）

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