叙利亚化武疑云再起 美俄两国立场各异

立场倾向叙利亚反政府武装的叙利亚裔美国人医学会7日称，叙利亚政府军在首都大马士革东郊东古塔地区使用化学武器。

化武疑云再起，美国偏向反对派武装，俄罗斯则力挺叙政府。

叙利亚军方说，这是反对派武装穷途末路之际蓄意散播假新闻。

【一段视频】

依照叙利亚裔美国人医学会的说法，叙政府军空投下一枚装有氯的“圆桶炸弹”，击中杜马镇一家医院，致死6人；稍后，政府军用“混合毒剂”攻击医院附近一座建筑，35人死亡，多数为妇女和儿童。

这家医疗救助机构的副会长巴塞尔·特尔马尼尼告诉路透社记者，正就这一事件“试图与联合国、美国和欧洲国家政府取得联系”。

路透社报道，叙反对派成员中流传一段视频，画面显示十几具男人、女人和儿童的尸体，一些死者嘴上有白沫。一个声音说道：“杜马镇，4月7日……这有一股浓重的气味。”

【无法证实】

杜马是东古塔最大城镇，盘踞着东古塔最后一支反对派武装“伊斯兰军”。由于“伊斯兰军”6日破坏撤离协议，袭击撤离通道和大马士革，政府军向杜马发动进攻。

叙利亚通讯社援引官方消息人士的话报道，政府军没有使用化学武器，“伊斯兰军”濒临“崩盘”，这是它为阻止叙政府军推进编造的假新闻。

作为一段时期以来战事信息的主要来源，位于英国的叙利亚人权观察组织7日称，政府军当天使用传统武器，爆炸产生的浓烟致11人窒息死亡。这一组织主管拉米·阿卜杜勒－拉赫曼说，他无法证实政府军是否使用化学武器。

就叙利亚裔美国人医学会和叙利亚人权观察组织的说法，路透社无法从其他渠道予以佐证。

【美俄各异】

美国国务院发言人希瑟·诺尔特7日发表声明，说关于杜马遭化武攻击、大批人员伤亡的报道“令人惊骇”，如获证实，美方将“要求国际社会立即予以回应”。

诺尔特提及去年禁止化学武器组织认定叙政府军同年4月在伊德利卜省使用化武，把矛头指向叙政府和俄罗斯。

“（巴沙尔·）阿萨德政权及其支持者必须担责，任何可能发动的攻击应得到立即阻止，”诺尔特说，“美方呼吁俄罗斯方面立即停止（对叙政府的）……支持，与国际社会合作，避免再次发生野蛮的化武攻击。”

俄罗斯驻叙冲突各方调解中心发言人尤里·叶夫图申科少将稍后说，俄方“坚决驳斥”叙政府军使用化武的说法，将在杜马战事结束后派遣化武专家，收集证据，以证明它是谎言。（闫洁）（新华社专特稿）

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