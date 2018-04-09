4月8日，国家主席习近平在北京人民大会堂同奥地利总统范德贝伦举行会谈。图为会谈前，习近平在人民大会堂北大厅为范德贝伦举行欢迎仪式。

新华社记者 饶爱民摄

本报北京4月8日电 （记者杨晔）国家主席习近平8日在人民大会堂同奥地利总统范德贝伦举行会谈。两国元首一致决定，建立中奥友好战略伙伴关系，推动中奥务实合作迈上新台阶。奥地利总理库尔茨参加。

习近平欢迎范德贝伦首次来华进行国事访问并出席博鳌亚洲论坛年会。习近平指出，总统先生率库尔茨总理及多位部长组成的高级别大型代表团访华，在中奥交往史上尚属首次，充分体现了总统本人及奥地利政府对发展中奥关系的高度重视。总统先生还将到中国人民英雄纪念碑前敬献花圈，体现了对中国人民的尊重和友好情谊。奥地利是中国在欧洲的重要合作伙伴。中奥两国都具有悠久历史和灿烂文化，两国人民彼此怀有友好感情。库尔茨总理领导的奥地利新一届政府将积极发展对华关系和“一带一路”倡议首次写入执政协议，中方对此表示赞赏。中方愿同奥方一道，共同挖掘和释放两国合作潜能，播撒更多友谊与合作的种子，更好造福两国人民。

习近平强调，中奥经济互补性强、利益契合点多，合作领域广泛，空间和潜力很大。双方要以建立友好战略伙伴关系为契机，加强政治引领和顶层设计，保持高层交往势头，开展各领域更加广泛的交流对话，提升两国在司法、安全执法、反腐败追逃追赃等领域合作水平，就多边事务加强沟通，共同维护世界和平与稳定。要拓展两国务实合作的新维度，拓展贸易新渠道。中方赞赏奥方对中国投资展现的开放态度，将继续扩大市场开放，欢迎更多奥地利企业来华投资。要共同推进亚欧互联互通，共享巨大市场机遇。中方欢迎奥方深度参与中国－中东欧国家合作，愿同奥方加强各自发展战略对接。要继续加强双方在大熊猫合作研究、旅游等人文领域合作，让两国友谊更加深入人心。

习近平指出，今年是中欧建立全面战略伙伴关系15周年，中欧关系发展势头总体良好。欧盟保持团结、稳定、开放、繁荣符合中方利益，中方支持欧洲一体化的一贯立场不会改变，希望奥方为增进中欧战略互信、促进中欧全方位合作积极发挥建设性作用。

范德贝伦表示，很高兴来华访问。中国自改革开放以来，取得了前所未有的经济成就，也为奥中合作提供了重要机遇。奥中关系持续深入发展令人高兴。奥方致力于深化同中方经贸、投资、科研、环保、清洁能源、文化、体育等领域交流合作。奥地利高度赞赏中国在应对气候变化等全球事务中发挥的积极作用，愿密切两国沟通协调。奥地利将于今年7月轮任欧盟主席国，愿为深化欧中合作发挥积极作用。库尔茨表示，祝贺中国发展骄人的成绩。奥地利非常高兴成为中国的伙伴。奥地利总统率领如此庞大代表团出访史无前例，充分表明奥各界发展对华关系的热情。奥方对推进富有成果的两国合作充满期待，愿推进更加紧密的奥中关系。

会谈后，双方发表了《中华人民共和国和奥地利共和国关于建立友好战略伙伴关系的联合声明》。两国元首共同见证了“一带一路”合作、司法、创新、交通、现代流通、文化、体育和知识产权等领域双边合作文件的签署。

会谈前，习近平在人民大会堂北大厅为范德贝伦举行欢迎仪式。习近平主席夫人彭丽媛，中共中央政治局委员、中央书记处书记、中央办公厅主任丁薛祥，中共中央政治局委员、国务院副总理刘鹤，中共中央政治局委员杨洁篪，全国人大常委会副委员长陈竺，国务委员兼外交部长王毅，全国政协副主席陈晓光、何立峰等参加。

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