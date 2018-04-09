美解决贸易逆差应“对症下药”

据新华社纽约电 （记者王乃水）美国中国总商会会长徐辰日前表示，美国解决贸易逆差问题应该遵照经济规律、“对症下药”，通过发动贸易战或以指令形式来减少逆差的做法，不会有积极效果，也与美国长期所倡导的市场化原则背道而驰。

徐辰说，美国贸易逆差问题不是中美贸易所特有的，多年来，美国在全球贸易中一直存在逆差。美国贸易逆差的根本原因是美国以内需为主的经济结构、或者说是总需求大于总供给的状况决定的。

近20年来，美国一直处于高消费、低储蓄状态。美国圣路易斯联储的数据显示，进入21世纪以来，美国的居民净储蓄率，即居民净储蓄在国民总收入中所占比重，一直低于5％，有些年份甚至为负数。

徐辰说，通过单边贸易保护主义手段来减少逆差，反而可能导致美国内供需进一步失衡。

徐辰指出，中美贸易本质上是两国利用各自比较竞争优势进行生产和交换的市场行为，是有效利用国家各项资源禀赋的互补合作。在全球化时代，这种合作成为生产要素优化配置的内在要求和必然结果。

他强调，美国推行贸易保护主义必将伤害美国消费者利益，对从中国进口的商品和服务征收额外关税等同于向美国消费者加税。事实上，通过逆差流出的美元被中国通过投资美国国债等渠道回流美国，压低了美国国债筹资成本以及银行贷款利率和房屋抵押融资成本等，给美国企业和消费者带来许多实惠。

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