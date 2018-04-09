“古老的东方有一条龙，它的名字叫中国……” 漫步在挪威的沙滩上，望着遥远的东方，歌声随着起伏的海浪在我心中久久激荡。

海岸上有一颗不起眼的贝壳，洒落在我人生的沙滩上，流淌在我的脑海中。那是我当年漂洋过海、远离祖国的记忆。当年，我中年力壮，移居他乡，心中只有一个淳朴的梦想——把中国餐饮的芳香带向欧洲。我相信，如果能让中国餐饮与西方文化相互交融，那将掀起一朵中华文化的璀璨浪花。

海岸上有一颗铭记的贝壳，那是旅居海外的中国人的故事。我清楚地看到，有人客居异国，却随身带着家乡的泥土。就算身在异国他乡，我们都仍能哼唱中国歌曲的旋律，铭记中国繁荣富强的梦想。历经多年海外风霜，我和海外众多华侨华人有着共同的心声——只有中国繁荣富强，我们才能在海外抬头挺胸；只有中国主权统一，我们中华儿女才会更有尊严；只有中国作为坚强后盾，我们海外华侨华人才会拥有勇闯天下、乘风破浪的底气。

海岸上有一颗坚如磐石的贝壳，那是中华民族的魂魄。这是一个坚强的民族。不管是地震、泥石流，还是旱涝、洪灾，一次次国难当头，你都会看见960万平方公里的土地上，降下的是国旗，升起的是国魂。

海岸上有一颗闪亮的贝壳，那是中国成功举办奥运会、世博会的精彩瞬间；那是中国成功发射嫦娥卫星的轨迹；那是G20杭州峰会的召开吸引全球眼光；那是为推动构建人类命运共同体贡献的中国智慧和中国方案；那是中国新一届国家领导人共同开启的新时代……当世界举目凝望中国，我知道，中国的光芒已照耀世界各地。

在海峡对岸，还有一颗沉甸甸的贝壳。那是一颗明珠——宝岛台湾。中国统一，骨肉团聚，这是中华民族最大的梦想。如今，这份信念更加坚定。

潮起潮落，进入新时代，我坐在挪威的沙滩上，心里装着一个崛起的民族，脑海里依然回荡着今年两会上习近平总书记铿锵的话语：“山再高，往上攀，总能登顶；路再长，走下去，定能到达。”怀着一份激情，一份荣耀，我轻轻拾起几颗贝壳，珍藏在身，勉励在心。我们愿为中国的繁荣昌盛与和平统一大业，努力奋斗，勇立潮头，共圆中国梦，创造美好明天。

（作者为列席全国政协会议海外侨胞代表、全挪中国和平统一促进会共同会长）

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