“中毒”俄罗斯前特工恢复意识 或前往美国

英国媒体8日报道，为保护3月初在英国“中毒”的俄前情报官员谢尔盖·斯克里帕尔及其女儿尤利娅·斯克里帕尔，英方有意让他们在美国获得新身份、开始新生活。

“中毒”事件1个多月后，英方说两人均已恢复意识，有望协助调查。

【重新安置】

英国《星期日泰晤士报》援引政府匿名官员的话报道，英国军情六处已与美国中央情报局讨论重新安置斯克里帕尔父女，“他们将获得新身份”。

为确保两人安全，英国有意将他们安置在“五眼联盟”其中一国。“五眼联盟”是由美国、英国、加拿大、澳大利亚和新西兰组成的情报共享团体。

一名熟悉英美相关讨论的消息人士说：“显然可以把他们重新安置在美国，因为他们在那里遇害的可能性较小，而且两人在那里获新身份后更易受保护。”

报道说，俄罗斯籍的尤利娅拒绝俄驻英大使馆所提领事探视建议，此举让英方官员确信，她可能希望永久定居西方。

【健康好转】

66岁的谢尔盖·斯克里帕尔和33岁的尤利娅3月4日在英国城市索尔兹伯里街头昏迷。英国认定这对父女中了苏联研制的“诺维乔克”神经毒剂，指认俄罗斯策划“毒剂袭击”。俄罗斯否认英方指认，暗示英方“自导自演”，以激起反俄情绪。

接治谢尔盖·斯克里帕尔的英国医院6日说，“中毒”事件1个多月后，他已脱离危险，正快速康复。

尤利娅5日通过伦敦警方发表声明说，她在一周前苏醒，身体正在恢复，希望公众在她康复期间尊重她本人和她家人的隐私。

《星期日泰晤士报》报道，两人均已恢复意识，英国官员希望他们能很快协助调查人员查明“中毒”真相。然而，一名消息人士说，尽管已苏醒，谢尔盖的康复速度比女儿慢得多，两人健康状况可能均不复从前。

【互斥持续】

围绕“中毒”事件有不少疑点，其中之一是导致两人“中毒”的是否确系“诺维乔克”。

禁止化学武器组织首任总干事若泽·毛里西奥·布斯塔尼7日接受今日俄罗斯电视台采访时说，英国政府最初应对“中毒”事件太草率，不可能在24小时内断定毒剂类型和来源。

布斯塔尼说，围绕毒剂仍有不少疑问，“例如，如何控制毒剂只对两人使用”？“诺维乔克”杀伤力强，可能伤及不少人。

《星期日泰晤士报》说，英国首相府高级官员正劝说英国国家安全顾问马克·塞德威尔以及情报机构负责人公开更多情报，以坐实“中毒”事件使用的“诺维乔克”来自俄罗斯的说法。

同时，英俄外交人员的嘴仗持续。法新社报道，由于互动“极其令人不满”，俄罗斯驻英大使亚历山大·雅科文科7日向英外交大臣鲍里斯·约翰逊发出正式照会，要求两人会面并讨论“中毒”事件调查。一名俄使馆发言人说：“我们希望英方能以建设性态度参与，很快安排上述会见。”

然而，当天晚些时候，英国外交部一名发言人说，让人一直不满的是俄方反应，英方将“按正当程序”回复会见请求。这名发言人说，“在联合国和禁化武组织受阻、受害者健康好转后”，俄罗斯似乎采取了“转移注意力的战术”。俄罗斯4日在禁止化学武器组织会议上要求联合调查“中毒”事件的提议未获通过。（海洋）（新华社专特稿）

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