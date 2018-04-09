德国男子驾车冲撞闹市区人群 致数十人死伤

一名德国男子7日下午在德国西部城市明斯特尔驾车冲撞闹市区人群，致2人死亡、20人受伤，肇事者饮弹自尽。

警方初步调查认定，嫌疑人为德国公民，没有证据显示他有极端组织背景。

【闹市行凶】

事发地点为明斯特尔市老城区一家老牌酒馆门外，紧邻城市地标“背篓客”塑像。警方发言人安德烈亚斯·博德说，当地时间15时27分，一辆灰色小型箱式车辆驶入这家酒馆的露天座位区，造成2人死亡、20人受伤，其中6人伤势严重。

检察官马丁·博茨恩哈特与明斯特尔警方8日凌晨在一份联合声明中说，一名51岁女性和一名65岁男性丧生；驾车者可能是来自慕尼黑的48岁男子，肇事后在车内开枪自杀。警方在他车上和明斯特尔的住处中发现一些鞭炮。

酒馆工作人员说，他们听到一声巨响，慌忙跑出酒馆。由于最初不能确定车上可疑物品的危险程度，警方召集防爆专家并封锁事发地周围大片区域。

博德说，目击者说看到两人从肇事车辆上跳出逃逸，警方正根据这一线索搜寻其他嫌疑人，“现在没有发现嫌疑人有同伙，但不排除这一可能性，调查仍在继续”。

明斯特尔市位于北莱茵－威斯特法伦州，是德国知名大学城，30万人口中5万多为学生，城内遍布酒吧、餐馆和文化设施。事发当天，当地气温从前一天的12摄氏度回升至25摄氏度，许多市民、游客趁着好天气进入老城区逛周末集市。

【动机不明】

北莱茵－威斯特法伦州内政部长赫伯特·罗伊尔接受德国电视台采访时说，调查刚刚开始，嫌疑人是德国公民，暂时没有线索指向嫌疑人有宗教极端组织背景。

德国媒体援引不同消息来源，从各个角度探寻嫌疑人作案动机。

《南德意志报》报道嫌疑人有心理疾病史，推测作案动机或与病史相关，但这一说法没有获得警方证实。

德国电视二台报道，嫌疑人可能与极右翼组织有过接触，近期曾试图自杀。新闻电视台NTV报道，嫌疑人说过希望一死成名，引起越多关注越好。

德国媒体报道，当地库尔德人原定15时30分在明斯特尔市中心举行集会，因小型箱式车辆撞人事件导致混乱和恐慌，被迫取消集会。为维持集会秩序，市中心提前部署大量警力，警方得以迅速对小型箱式车辆撞人事件作出反应。一名警方发言人说，没有信息显示撞人事件与集会有关联。

《明镜》周刊报道，警方正在调查德国东部城市科特布斯6日晚发生的一起类似案件，一名男子当时驾驶轿车冲入人群，伤及2人后逃逸。

【“可怕事件”】

德国总理安格拉·默克尔说，“明斯特尔发生的可怕事件”令她“深感震惊”。法国总统埃马纽埃尔·马克龙和俄罗斯总统弗拉基米尔·普京向德国政府转达对受害者家属的慰问。美国白宫发表声明说，虽动机未明，美国政府谴责这起“针对无辜人民的懦夫式袭击”，承诺向德国政府提供所需支持。

2016年7月14日法国国庆日当晚，南部旅游城市尼斯发生卡车冲撞、碾压人群事件，86人丧生，极端组织“伊斯兰国”认领袭击。自此以来，德国柏林、西班牙巴塞罗那、英国伦敦等多座欧洲城市先后发生驾车袭击人群事件。

2016年12月19日晚，一辆大货车闯入德国柏林市中心布赖特沙伊德广场圣诞市场，造成12人丧生、数十人受伤。“伊斯兰国”宣布制造这起袭击。（郭倩）（新华社专特稿）

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