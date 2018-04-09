玩大了，输惨的一定是美国（国际论道）

图片来源：中国经济导报

美国一手挑起的中美贸易摩擦，账单正变得越来越大。从30亿美元到500亿美元再到1000亿美元，征税商品规模越来越大。

国际媒体纷纷指出，美国的贸易保护主义做法严重违反国际贸易规则，损人害己，冲击全球贸易秩序。

美国疯狂 世界遭殃

连日来，多国媒体纷纷发文，强烈批评美方行为损害全球经济。

“美国让世界站在了史上最大贸易战的门槛上”，俄罗斯著名东方学家阿列克谢·马斯洛夫在接受俄罗斯卫星通讯社采访时说。

美国《国家评论》网站文章也认为，特朗普政府发起的这场贸易战，对美国的盟国也将造成负面冲击。

韩国《亚洲经济》援引韩国现代经济研究院的研究成果，算了笔账：若美国从中国进口减少10%，韩国对中国出口减幅将达到去年对华出口额的19.9%。报道称，如果中美贸易之争愈演愈烈，对中国依赖度较高的韩国出口或因此遭受重创。

日本的英文媒体《日本时报》也刊文说，美国对中国发起的贸易战会让日本很受伤，因为不少中国出口美国的电器产品用的是日本零件。

“特朗普似乎把惩罚性关税当作用来对付所有人和事的‘万能药’。”德国《世界报》日前以“阻止最坏情况发生”为题刊发评论称，美国单方面征收保护性关税是错误路径，特朗普正对整个全球化体系构成威胁。文章呼吁德国及欧洲各国政府，“必须通过一切手段让美国总统明白：贸易战绝不会有赢家”。

中国反击 全球关注

中国迅速坚决回击特朗普的关税“加码”举措，引发全球媒体的广泛关注。

新加坡《联合早报》网站迅速报道中国外交部发言人的最新表态：“如果美方不顾中方和国际社会反对，坚持搞单边主义和贸易保护主义行径，中方将奉陪到底，必定予以坚决回击，必定采取新的综合应对措施，不惜付出任何代价，坚决捍卫国家和人民的利益。”

英国天空电视台评论称，中国在一场“可能的贸易战”中发出了最新的攻势，称将“不惜任何代价”继续向美国发起反击。

英国《经济学人》周刊网站的报道指出，中国4月4日公布的征税清单瞄准了美国民主的“压痛点”，包括飞机和大豆这些有强大游说势力的行业以及政治敏感州的产品。威斯康星州是众议院议长保罗·瑞安的家乡，在美国蔓越莓出口商中占很大比例。参议院共和党领袖米奇·麦康奈尔代表美国波旁威士忌之乡肯塔基州。这两样产品都在中国的500亿美元征税清单上。

路透社报道称，在美国提议对上千种中国商品征收关税仅十多个小时后，中国就采取了反击行动。但中国官员尚未针对最重要的美国进口品采取行动，这就是美国国债。

美国《纽约时报》网站的报道持相同观点。报道称，多年来，美国政治家们担忧中国作为美国最大债权国的角色。如果中国突然抛售美国国债，这将会导致美国经济遭受生命难以承受之重。

中国在打好对美国的贸易保护主义自卫反击战的同时，依然以开放的胸襟支持世界经济全球化的发展。

4月6日，中国外交部发言人陆慷答记者问中表示，中方将继续扩大改革开放，维护多边贸易体制，推动全球贸易投资自由化和便利化。

得道多助，理性的中国声音赢得世界的广泛赞誉和支持。

俄罗斯卫星网援引中国外交部发言人的表态称，这次中美经贸冲突，是美方一手挑起，本质上是美国单边主义对全球多边主义，美国的贸易保护主义对全球自由贸易的挑衅。

美国《纽约时报》网站发表史蒂文·李·迈尔斯的文章《为什么中国自信能在贸易战中打败特朗普》，认为中国领导人听上去对打赢与特朗普总统的贸易战极为自信。中国在很大程度上成功占据了世界舞台的道德高地，把中国刻画成从全球贸易到气候变化等国际协议的清醒管理者，而特朗普却急于摆脱这些协议。

德国《法兰克福评论报》指出，“在不断升级的贸易争端中，中国人手里握有一只强有力的杠杆，显然他们比那位自称的‘交易者’更能主宰这场比赛。”

一意孤行 必吃大亏

“像所有战争一样，一场贸易战很容易开始，但不太容易结束。”英国天空新闻台评论称，美国和中国，世界上最大的两个经济体之间的贸易紧张关系迅速加剧，引发人们对世界贸易战的担忧。

据法新社报道称，人们以近乎不加掩饰的恐惧态度对待白宫5日的消息，就连特朗普所属的共和党也不例外。参议员本·萨斯说：“但愿总统这次只不过又是在发泄怨气。但是，如果他哪怕有一半是认真的，那简直是疯了，他眼下没有真正的制胜计划。”

美国彭博社刊发耶鲁大学高级研究员、经济学家史蒂芬·罗奇的评论文章《美国更需要中国，而非中国更需要美国》，指出特朗普大大高估了美中贸易逆差的数额，其实，真正造成美国巨大贸易赤字的是其严重的国内储蓄不足，这使得特朗普抨击中国的理由根本站不住脚。

文章称，依靠内需的更多支持，中国能更好地扛住那些针对其出口商的关税及其他行动带来的压力，而美国却是“扛不住的那一方”。

“如果美国一意孤行，吃亏的将是自己。”阿联酋《声明报》奉劝道。似乎是为了印证这句话，4月6日，纽约股市三大股指暴跌，其中制造业巨头下跌尤为惨重，美股总市值一度缩水万亿美元。

(责编：王吉全、曹昆)