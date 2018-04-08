“幸福童年快乐e站”融合社区公益项目启动

为给自闭症儿童营造更好的成长环境并加强社会支持服务，促进自闭症儿童康复教育的发展，倡导全社会共同关注、关爱、理解自闭症儿童， 4月8日，中国儿童少年基金会“幸福童年快乐e站”融合社区公益项目在京启动 。

中国儿童少年基金会副秘书长许旭出席活动表示，“幸福童年快乐e站”融合社区公益项目将以社区为站点，围绕“幸福童年、幸福家庭、幸福家园”开展线上线下的健康讲堂、专家咨询、阅读书架、志愿服务，健康宣讲培训、自闭症专家公益课堂、家庭亲子太极推手活动，增强社区群众对自闭症儿童的认知和理解，营造幸福、和谐、温情和健康的社区文化，促进融合社区建设。

“幸福童年快乐e站”融合社区公益项目2018年将围绕组建专家指导小组，组建志愿者委员会，编印、发放《照亮天上之星 传递爱与温暖》关爱自闭症儿童科普读本，建设幸福童年快乐e站等。将以“幸福童年快乐e站”为起点在社区布点，通过社会联动，使关爱自闭症儿童公益项目更加专业化、生活化，为“星星的孩子”拥有幸福童年与快乐人生开启新篇章。

北京市妇联副主席赵丽君表示，“幸福童年快乐e站”融合社区公益项目非常有意义。希望北京市各个区县妇联积极参与，认真落实项目相关工作，让“幸福童年快乐e站”在北京社区落地生根，服务儿童、服务社区。

据悉，中国儿童少年基金会于2017年5月设立“中国自闭儿童关爱基金”，旨在为自闭症儿童、家庭以及从业人员提供定向帮扶、培训、科研等公益服务，倡导社会公众给予自闭症儿童及家庭更多理解、关爱与帮助，使自闭症等特殊需要儿童能够更好融入社会。

(责编：刘茹霞(实习生)、常红)