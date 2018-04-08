王毅同联合国秘书长古特雷斯会谈

新华社北京4月8日电（记者伍岳）国务委员兼外交部长王毅8日在北京与联合国秘书长古特雷斯举行会谈。

王毅表示，中国坚定维护联合国权威和地位。双方都认为应共同推动全球化朝更加包容普惠方向发展，抵制一切形式的保护主义；都认为应坚持多边主义，充分发挥联合国的核心作用；都认为双方应就“一带一路”进一步密切合作；都认为双方合作至关重要，愿不断挖掘潜力，深化各领域合作。

古特雷斯感谢中国长期以来对联合国和多边主义的坚定支持，愿同中国深化全方位合作。

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