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日内瓦餐馆瓦斯爆炸致15人受伤

2018年04月08日17:05  来源：人民网-国际频道
 

人民网讯 据法新日内瓦7日电， 瑞士日内瓦一间餐馆当天发生瓦斯罐气爆事件，有15人因此受伤。

救灾队长贾奎斯（Frederic Jaques）告诉法新社，气爆发生在日内瓦市中心的意大利餐馆Les Tilleuls，时间正值午餐繁忙的尖峰时段，下午1时18分警报大作。

贾奎斯说，共15人受伤，其中8人送医。他并表示没有人的伤势危及性命。（老任）

(责编：贾文婷、王欲然)
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