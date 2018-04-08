美国伊利诺伊州发生枪击案致3人丧生

美国中部伊利诺伊州的罗克福德市７日凌晨发生一起枪击案，造成３人死亡。当地警方随后发出通缉令，通缉一名２２岁的涉案嫌疑人。

当地警方通报说，枪击案发生在一辆私人租用的夜店巴士上。经初步调查，同车的２２岁男子拉希姆·金有重大作案嫌疑，目前在逃。

警方称嫌疑人持枪作案，涉一级谋杀罪，并呼吁知情民众报告嫌疑人的行踪。

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