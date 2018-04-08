巴西前总统卢拉正式向警方自首

新华社巴西库里蒂巴４月７日电（记者 张启畅）巴西前总统卢拉７日晚从圣保罗出发前往库里蒂巴，正式向警方自首。

１９时左右，卢拉从圣保罗州圣贝尔纳多－杜坎普出发前往圣保罗联邦警察局。由于卢拉的支持者对其乘坐的车辆进行阻挡，致使卢拉的出发时间一再推迟。

在警察局完成犯罪事实确认后，卢拉搭乘警方直升机前往圣保罗孔戈尼亚斯机场，随后于２０时４０分左右转乘另一班飞机前往库里蒂巴。约２２时２０分，卢拉乘坐的飞机降落在库里蒂巴机场，并直接乘坐直升机前往联邦警察局。

当天早些时候，卢拉在圣贝尔纳多－杜坎普发布公开演说，表示自己不畏惧审判，不会逃避，同时他也批评司法部门对自己的指控，并强调自己是“无罪”和“清白”的。

巴西联邦法官莫罗５日对卢拉发出逮捕令，要求他在巴西当地时间６日１７时前到库里蒂巴联邦警察局报到并入狱服刑。不过，卢拉并未按照预定时间前往，而是待在圣贝尔纳多－杜坎普的巴西钢铁工人工会总部，直至７日晚。

巴西司法机关在２０１４年启动的大规模反腐调查中认定，包括卢拉在内的多名政坛重要人物与国企巴西石油公司贪腐案有关。去年７月１２日，卢拉被判贪腐和洗钱罪名成立，获９年零６个月有期徒刑。今年１月２４日，巴西联邦地区法院二审维持一审判定的罪名，并将刑期增至１２年零１个月。

二审后，卢拉辩护团队向联邦最高法院提出人身保护令申请。５日凌晨，联邦最高法院１１名法官以６比５的投票结果作出不支持人身保护令的决定。按照巴西法律，二审被判有罪后就可入狱。

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