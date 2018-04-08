习近平出席2018博鳌亚洲论坛前瞻 三大看点值得关注

一年一度的“博鳌时间”即将开启，习近平将应邀出席博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式并发表重要主旨演讲，会见与会外国国家元首、政府首脑和国际组织负责人，集体会见论坛理事，并同与会中外企业家代表座谈。这是今年以来，习近平参加的首个重大主场外交活动，受到海内外高度关注。

习近平曾三赴博鳌亚洲论坛年会，在2010年、2013年、2015年的年会上均发表重要讲话。他为何如此重视博鳌亚洲论坛年会？今年年会又将有哪些值得关注的看点？人民网记者采访了相关专家。

看点一：

“对进一步改革开放作出最权威阐示”

外交部3日举行的中外媒体吹风会上，国务委员兼外交部长王毅谈到，习近平主席出席年会开幕式并举行一系列活动，将为本届年会增添一系列亮点。

“展示改革开放新前景”列在五大亮点的首位。

王毅透露，习近平主席将对中国改革开放伟大成就、重要经验和启示、世界意义和影响，以及在新的历史当口中国将如何推动对外开放再扩大、深化改革再出发作出最权威的阐示，大家将听到一系列新的改革开放重要举措。

2013年的年会上，习近平在博鳌亚洲论坛发表主旨演讲时表示，“我们将坚持改革开放不动摇”；2015年的年会上，习近平再次在博鳌亚洲论坛强调，“更加坚定地深化改革开放”。

习近平提出，积极推动全球经济治理变革，维护开放型世界经济体制，共同应对世界经济中的风险和挑战。

中国国际经济交流中心学术委员会委员王军在接受人民网记者专访时谈到：“今年是改革开放40周年， 在这样一个时间点，向全球宣示中国对外开放的决心，具有非常重要的意义。”

“习近平主席将在年会发表的重要讲话，一方面是对中国改革开放40年的总结梳理，一方面要擘画未来的方向。中国下一步如何进一步扩大开放，将采取哪些措施，习近平主席将作出最权威阐示，无论国内还是国外都是非常关注的。”王军谈到。

他进一步指出，中国特色社会主义进入新时代，外国友人和各界嘉宾想要感知了解新时代的中国政策方向，寻找自身发展机遇，此次博鳌亚洲论坛年会将是非常好的一扇窗口。

看点二

“命运共同体彰显强大理论生命力”

正是在博鳌亚洲论坛2013年、2015年年会上，习近平提出亚洲建设“命运共同体”这一目标，并进行了深刻全面的阐述。

“我们生活在同一个地球村，应该牢固树立命运共同体意识，顺应时代潮流，把握正确方向，坚持同舟共济，推动亚洲和世界发展不断迈上新台阶。”2013年年会，习近平在《共同创造亚洲和世界的美好未来》主旨演讲中谈到。

在2015年博鳌亚洲论坛上，习近平阐释了迈向命运共同体的“四个坚持”。

博鳌亚洲论坛研究院执行副院长杨希雨在接受人民网记者专访时指出，习近平主席出席开幕式并发表重要主旨演讲，不仅是为世界的发展贡献出“中国智慧”，更是回应国际社会的疑虑，直接推动着中国同亚洲各国的合作加速落实，共同繁荣、共同发展。

王军指出，命运共同体理念提出后，习近平主席在多个场合不断丰富其内涵，经由博鳌亚洲论坛传递给全世界，通过亚洲命运共同体的建设推动人类命运共同体的建设，命运共同体理念得到广泛响应。

“面对当前国际环境，从博鳌亚洲论坛的视角观察，越是随着时间的推移，越能凸显出这一伟大理论的强大生命力，以及对现实的指导意义。命运共同体在亚洲的生根、发芽、开花、结果，正在成为这一理念的‘最佳实践’。”王军谈到。

值得期待的是，此次论坛年会上，习近平主席将就进一步推动构建亚洲和人类命运共同体、开创亚洲和世界美好未来，鲜明发出中国声音，阐明中国立场。

看点三：

“博鳌亚洲论坛搭建合作共赢平台”

博鳌亚洲论坛2018年年会，是今年我国四大主场外交的开篇之作。王毅在中外媒体吹风会上谈到，这是习近平主席作为中国国家主席第三次出席博鳌亚洲论坛年会，充分体现了习近平主席本人和中国政府对论坛的高度重视和大力支持。

习近平主席为何如此重视博鳌亚洲论坛？

杨希雨在接受人民网记者专访时，谈到两方面原因，“一方面博鳌亚洲论坛一直发挥着非常独特的作用，传递着中国深化改革、扩大开放的决心，将中国的声音传向世界；另一方面，过去几十年，中国的发展与亚洲的发展是同步的，共同繁荣发展的路上，需要搭建一个共同交流的平台。”

近年来，国际形势和世界经济发生深刻复杂的变化。对于贸易保护主义的抬头，杨希雨谈到：“博鳌亚洲论坛建立的初衷，就是弘扬亚洲声音，发展亚洲共识。论坛的召开，将促进亚洲发出更多正面声音，为经济全球化发展注入更多正能量动力。”

“站在历史新起点，通过习近平主席亲自参与和引领，博鳌亚洲论坛不断升级，搭建起合作共赢的平台，必将为促进亚洲共同繁荣，发挥历史性作用。”杨希雨进一步指出。

习近平应邀出席博鳌亚洲论坛年会，吸引着许多国家元首和政府首脑的到来。

杨希雨谈到，外国领导人参加博鳌亚洲论坛可以“一举两得”，“第一个‘得’，是能够第一时间零距离直接掌握来自中国最高层发布的重要政策信号；第二个‘得’，是有便利机会就双方关心的国际问题进行面对面的交流。博鳌亚洲论坛，已成为推动中国走向世界，世界走向中国的重要的渠道。”

(责编：樊海旭、王欲然)