习近平同俄罗斯总统普京分别向中俄地方合作交流年开幕式致贺辞

新华社哈尔滨2月7日电 国家主席习近平同俄罗斯总统普京7日分别向中俄地方合作交流年开幕式致贺辞。

习近平在贺辞中指出，中俄两国是山水相连的友好邻邦，两国人民世代毗邻而居，友谊源远流长。地方是中俄开展全方位互利合作的重要力量。我和普京总统共同决定2018年至2019年举办中俄地方合作交流年，相信这项重大活动将激发两国地方合作热情，挖掘双方合作潜力，带动更多地方、企业、民众加入中俄友好合作和共同发展事业，为中俄关系持续健康稳定发展提供更加强劲的动力。

习近平强调，中俄两国都处于国家发展和民族复兴的重要时期，发展蓝图高度契合，地方合作大有可为。相信两国政府和各地方将密切合作、精心组织，将中俄地方合作交流年打造成中俄关系的新亮点，共同开创中俄关系美好未来。

普京在贺辞中表示，俄中全面战略协作伙伴关系快速向前发展，双方合作范围持续拓展，合作内容不断丰富。地方合作是俄中关系的重要组成部分。俄中地方合作交流年这项规模宏大的活动是对双方互办国家主题年传统的延续，旨在加强俄各联邦主体和中国各地方的联系和互利合作。双方将在地方合作交流年框架内举办上百项活动，包括投资推介会，贸易、工业和农业展览会，研讨会，艺术节，团组互访等。两国地方代表还将在圣彼得堡国际经济论坛、东方经济论坛、俄中博览会框架内积极交流接触。相信俄中地方合作交流年有助于双方落实各领域富有前景的倡议，充分开发地方合作的巨大潜能。

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