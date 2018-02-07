中国驻日本使领馆纷纷举办2018年留日学人春节招待会

2月6日晚上，留日学人向祖国拜年。人民网记者 刘军国摄

人民网东京2月7日电（记者刘军国）中国驻日本大使馆6日举办2018年留日学人春节招待会，在日中国留学生、学者代表等300余人出席了招待会。招待会上，来自东京地区的留学生表演了丰富多彩的节目，增添了节日喜庆色彩。

中国驻日本大使程永华在致辞中指出，2017年中日关系改善势头进一步增强，经贸和人文合作继续保持强劲势头，来日留学也呈恢复和上升趋势。他勉励所有的在日青年学子胸怀大志，刻苦学习，早日成为可堪大任的优秀人才，把学到的本领奉献给祖国和人民。希望广大在日专家学者继续通过各种方式服务到祖国的现代化建设中去，共同谱写中华民族伟大复兴的美好华章。

东京地区中国留学生学友会会长、东京工业大学杨东瀛代表留学生发言。他表示，留学生虽身在海外，但时刻关心祖国发展，为祖国取得的瞩目成就感到骄傲。

国家千人计划学者、东京理科大学教授赵新为表示，留日博士专家团坚持16年持续到青海、四川等西部地区大学开展学术交流、合作研究和人才培养，帮助提升学科建设水平，为当地经济社会发展建言献策。祖国现代化的建设离不开人才，离不开创新，离不开可持续发展，所有海外学人都应该在新时代大发展的浪潮中尽自己绵薄之力。

中国驻日本使馆教育处公使衔参赞胡志平在祝酒时表示，使馆教育处今年将面向广大在日留学生实施以梦想起航、理想领航、爱心护航、助力返航为主要内容的“筑梦引航工程”，全程全力为留日学子在日学习生活平安顺利、早日学成引航护航，助力大家在报国奉献的道路上实现自己的梦想。

2月4日，中国驻福冈总领馆举办2018年九州地区中国留学人员新春招待会。何振良总领事率全体馆员出席，与来自九州各地的留学生、华侨华人学者及中资企业代表等150余人欢聚一堂，共迎新春。

何振良结合幻灯片，向到场人员逐一介绍、讲解了2017年中国在政治、经济、科技、外交、国防等各方面取得的巨大成就。何振良表示，希望九州地区广大留学人员时刻谨记习主席的亲切关怀和殷切期待，珍惜时光，发奋学习，早日成为栋梁之才，报效祖国。

九州地区中国学友会会长巫霄表示，将始终牢记习主席的谆谆教导，把习主席的关怀和期待化为动力，在新的一年里更加刻苦学习，努力拼搏，不负重托，为弘扬留学报国的光荣传统，为促进中日民间友好交流作出自己应有的贡献。（完）

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