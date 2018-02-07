欧盟对网购中的“地理封锁”说不

新华社布鲁塞尔２月６日电（记者王子辰）欧洲议会６日投票通过决定，禁止欧盟范围内的商家在开展网购业务时实行“地理封锁”。

根据欧洲议会和欧盟委员会的数据，２０１７年，欧盟公民中有５７％的人进行了网购，其中有相当数量的网购者从本国以外的欧盟成员国购买了商品。

然而，欧盟范围内的网购一直面临被称为“地理封锁”的障碍：一些成员国的商家时常会拒绝把商品卖给其他成员国的消费者，或是销售给其他成员国消费者的价格与商家所在国的价格存在差异。

此外，有的商家会要求其他成员国的消费者必须使用由商家所在国发行的银行卡付款。欧委会的一项调查显示，在其所调查的网站里，超过６０％都存在“地理封锁”行为。

欧洲议会投票通过决定后，欧洲理事会预计将在未来几周内通过类似决定。有关决定预计在２０１８年年底前生效实施。

欧委会主管单一数字市场的副主席安德鲁斯·安西普和两名委员６日发表共同声明说，欧洲议会的决定对欧洲消费者是个好消息，此举有助于欧洲完善单一数字市场和促进电子商务发展。

不过，并非所有欧盟的网购商品都将告别“地理封锁”，欧委会的决定并不包含受版权保护的商品，如电子书和可视语音产品等。

(责编：朱欣(实习生)、刘洁妍)