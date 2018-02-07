洛杉矶连续6年成“全球最堵城市”

新华社洛杉矶２月６日电（记者高山）交通数据公司Ｉｎｒｉｘ５日发布的２０１７年度全球交通状况调查报告显示，美国洛杉矶连续６年成为“全球最堵城市”。

上述调查涵盖全球３８个国家的１３６０个城市。报告说，洛杉矶的司机全年人均有１０２个小时堵在路上，堵车给当地司机造成全年人均经济损失达２８２８美元，整个洛杉矶的损失总计高达１９２亿美元。

调查显示，美国是交通最拥堵的发达国家。２０１７年，堵车给美国造成３０５０亿美元的直接和间接经济损失，美国司机人均损失达１４４５美元。

Ｉｎｒｉｘ首席经济学家格雷厄姆·库克森表示，交通拥堵威胁美国的经济发展，降低了民众的生活质量，必须投资发展智能交通运输体系，才能有效应对这一挑战。

在这份调查报告中，２０１７年全球最堵的前５个城市依次为洛杉矶、莫斯科和纽约（司机人均堵车９１小时）、圣保罗（司机人均堵车８６小时）、旧金山（司机人均堵车７９小时）。

在３８个国家中，２０１７年泰国以司机人均堵车５６小时排名第一，印度尼西亚以５１小时排第二，哥伦比亚以４９小时排第三，委内瑞拉以４２小时排第四，俄罗斯和美国以４１小时并列第五。该调查不包括中国、日本、韩国、印度和巴基斯坦等国家。

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