中国驻法使馆发布春节期间赴法旅游安全提示

新华社巴黎２月６日电 中国驻法国大使馆６日在其网站发布安全提示，提醒春节期间赴法中国游客注意安全，增强防范意识，同时注重文明旅游。

为确保中国游客春节期间赴法旅行顺利，中国驻法使馆特意提醒中国游客密切关注法国社会治安形势，增强安全防范意识，注意人身财产安全，积极采取相关预防措施，妥善保管个人财物，夜间尽量不要单独出行，参观景点、商场购物和参加户外节庆活动时要时刻保持警觉，以免发生意外。如遇突发事件要保持冷静，沉着应对，理性维权，必要时及时报警。

此外，中国驻法使馆还提醒游客注重文明旅游，遵守法国法律法规，尊重当地风俗习惯；行前仔细阅读中国领事服务网、中国驻法使领馆网站发布的安全提醒，了解法国机场出入境须知及海关申报物品规定，以免出入境受阻。

(责编：谭咪娜(实习生)、杨牧)