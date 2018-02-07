中国驻法使馆发布春节期间赴法旅游安全提示

新华社巴黎２月６日电 中国驻法国大使馆６日在其网站发布安全提示，提醒春节期间赴法中国游客注意安全，增强防范意识，同时注重文明旅游。
为确保中国游客春节期间赴法旅行顺利，中国驻法使馆特意提醒中国游客密切关注法国社会治安形势，增强安全防范意识，注意人身财产安全，积极采取相关预防措施，妥善保管个人财物，夜间尽量不要单独出行，参观景点、商场购物和参加户外节庆活动时要时刻保持警觉，以免发生意外。如遇突发事件要保持冷静，沉着应对，理性维权，必要时及时报警。
此外，中国驻法使馆还提醒游客注重文明旅游，遵守法国法律法规，尊重当地风俗习惯；行前仔细阅读中国领事服务网、中国驻法使领馆网站发布的安全提醒，了解法国机场出入境须知及海关申报物品规定，以免出入境受阻。
巴西媒体人:中国的安全源于共产党的有效治理 改革开放40年来，中国不仅实现了经济持续健康发展，而且在保障社会和谐稳定、人民安居乐业方面取得了巨大成就。人民幸福感、安全感不断提升，“平安中国”“法治中国”不断推进，中国已被公认为全世界最安全的国家之一。曾经在华工作、生活或访问过中国的外国友人纷纷为中国“安全感”点赞。他们表示，中国在创新社会治理方面积累了宝贵经验，彰显了中国共产党治国理政的丰富经验和良好能力，体现了中国特色社会主义的制度优势，这一宝贵经验值得世界借鉴。 【详细】