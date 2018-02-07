专访：美国税改对中国外资存量影响有限——访联合国贸发会议官员詹晓宁

联合国贸易与发展会议（贸发会议）投资与企业司司长詹晓宁６日在日内瓦接受新华社记者采访时说，美国税改政策或将导致美跨国公司海外留存收益回流，但对中国外资存量影响不大。

此前一天，贸发会议发布《全球投资趋势监测报告》分析，美跨国公司海外分支机构在税改后可能会大幅减少留存收益，从而直接影响全球投资格局。但詹晓宁表示，从中美两国外资结构看，预计此举对中国外资存量影响有限。

美国官方数据显示，美国在华投资存量约为９２５亿美元，占中国外资存量比例不到７％，占美国６．４万亿美元的海外投资存量总额比例也很小。

从结构上看，美国在华投资回流空间不大。一方面，美企半数以上的对华投资集中在制造业，这些生产性资产流动性不强，不易回流；另一方面，美国对华服务业投资多是市场寻求型投资，金融、房地产等跨境流动性较强的投资占比有限。

另外，詹晓宁认为，美企在华投资收益高于其他主要海外市场，美企在华利润再投资也高于全球平均水平，这决定了美企在华利润回流空间不大。

美国经济分析局数据显示，利润再投资已成为美企对华投资的最重要形式，利润以现金形式留存的比例不大。目前，美跨国公司以现金形式留存海外的收益近２万亿美元，主要集中在少部分低税率的发达国家及大西洋离岸金融中心。

此外，美国跨国企业此前把知识产权等无形资产以投资形式转移至海外避税地，税改后这部分资产可能会回流美国本土，推动商业模式由海外技术投资转化为对外技术出口，这对低税率国家和地区影响较大。而中国是美国技术及服务出口的主要市场之一，税改有利于提升美国技术服务贸易出口，改善美国国际收支状况，因此将有助于改善中美贸易状况。

詹晓宁表示，总体来看，美国税改的重点是遏制美跨国企业，特别是高科技企业利用复杂的全球投资和运营网络避税。他认为，决定国际投资区位的因素很多，税率只是其中之一，美国税改后不会出现美企资本从中国大规模回流的情况。

不过，詹晓宁分析，美国税改可能会加剧中美在吸引外资领域的竞争。在过去垂直分工结构下，美企位于产业链中上端，而中国企业主要在中下端。但近年来，中美在产业结构、生产成本上逐步接近，在若干行业形成竞争。

詹晓宁说，美国试图通过减税留住高科技产业、振兴传统制造业，这在一定程度上将增强美国部分产业对外资的吸引力。

詹晓宁表示，决定美国税改影响的因素很多，包括货币政策等宏观经济措施、经济形势演变以及其他国家对税改的反应等，其最终效果尚待观察。（记者凌馨）

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