美国一特快列车行驶中车厢脱节

新华社华盛顿２月６日电（记者孙丁 徐剑梅）美国全国铁路客运公司６日说，该公司一列特快列车当日早间在行驶过程中出现车厢脱节情况，所幸无人受伤。
据美国媒体报道，事故列车共有８节车厢，其中５节是乘客车厢，从首都华盛顿特区始发开往波士顿。事故发生时，列车运行在马里兰州境内，行驶速度达到每小时２００公里。
全国铁路客运公司在一份声明中说，这一列车出现了“机械故障”，导致其中两节车厢于６日早间５时５０分左右脱节。列车上载有５０多名乘客及多名乘务人员，目前没有人员受伤报告。公司方面目前正在对所有同型号列车进行检查，以避免类似事故再次发生。
美国联邦铁路管理局表示，已对事故原因发起调查。
全国铁路客运公司是美国主要火车客运公司，近期事故频发。２月４日，该公司一列客运列车在行驶至南卡罗来纳州时与一列货运列车相撞，造成２人死亡、逾百人受伤。
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