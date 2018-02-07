马尔代夫最高法院撤消释放反对派领导人的裁决

新华社马累２月６日电（记者朱瑞卿 唐璐）马尔代夫最高法院６日晚表示，将撤消释放前总统纳希德等９名反对派领导人的裁决。马尔代夫总统办公室随后发表声明称，欢迎最高法院的这一决定。

马尔代夫总统亚明６日早些时候在全国电视广播中表示，最高法院释放反对派领导人的这一决定“令人震惊”，将影响整个国家的运转。

２月１日，马尔代夫最高法院发布裁决令，要求总统亚明及其政府无罪释放前总统纳希德等９名反对派领导人。４日，最高法院再次发布裁决令，称因亚明拒绝释放反对派领导人，将对其进行弹劾。就此，５日晚，亚明宣布实施为期１５天的全国紧急状态。

进入全国紧急状态后，马尔代夫警方借口调查需要逮捕了首席大法官阿卜杜拉·赛义德、法官阿里·哈米德等司法行政部负责人。

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