市场恐慌情绪缓解 美股强劲反弹

新华社纽约２月６日电（记者王乃水 王文）受投资者恐慌情绪缓解、市场空头力量有所释放等因素影响，纽约股市三大股指６日宽幅震荡后强劲反弹，其中道指至收盘大幅反弹逾５００点。

在道琼斯工业平均指数过去２个交易日暴跌逾１８００点后，纽约股市６日剧烈震荡，其中道指最大下跌５６７．０１点，最高上涨６００．４８点，全天振幅逾１１００点。

此间分析人士普遍认为，美股基本面并未发生根本性改变，市场恐慌情绪因此次大跌已得到明显缓解，逢低买入盘的介入提高了市场流动性，并在尾盘时推动美股大幅走高。

衡量投资者恐慌情绪的芝加哥期权交易所波动指数（又称“恐慌指数”）６日下跌１９．６７％，收于２９．９８。

美国海银资本首席策略官陈凯丰认为，美国股市的基本面并没有改变，全球范围内主要经济体经济增长基础也十分稳固，此次调整只是市场预期已久的技术性调整，不会改变２０１８年美股继续上涨的大趋势。

截至当天收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日上涨５６７．０２点，收于２４９１２．７７点，涨幅为２．３３％。标准普尔５００种股票指数上涨４６．２０点，收于２６９５．１４点，涨幅为１．７４％。纳斯达克综合指数上涨１４８．３６点，收于７１１５．８８点，涨幅为２．１３％。

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