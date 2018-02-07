图为晚会上的太极表演。

“文化中国·四海同春”访演开启

本报电 （张晓晓）2月6日，国务院侨务办公室副主任谭天星在新闻发布会上宣布，2018年“文化中国·四海同春”春节慰侨访演将组织6个艺术团组，分赴位于北美洲、南美洲、亚洲、欧洲、大洋洲的16个国家和地区，将到访29个城市，预计演出33场。

据国侨办介绍，2018年是“文化中国·四海同春”文化品牌活动十周年。在过往的发展历程中，活动始终不忘为侨服务的初心，坚持精益求精、以文动人、以文化人的原则，与国内各高水平院团合作，不断推出体现中华文化特色、展示中华文化自信、传递核心价值观、彰显国家形象的文化艺术精品，是海外侨胞每年春节翘首期盼的“海外春晚”，也成为了“春节文化走出去”三大国家级文化品牌之一。

从2009年以来，活动已累计向144个国家和港澳地区派出了69个艺术团组，在303个城市演出了417场，观看人数超过610万。

据悉，国侨办还将第四次与湖南卫视合作，录制“文化中国·四海同春”全球华侨华人春节大联欢电视晚会。晚会将在正月初一首播。同时，国侨办还鼓励和支持全球25个国家的42家“华星艺术团”在当地组织开展“华星闪耀”新春系列活动，并支持海外侨社自主开展春节文化活动。

目前，“文化中国·四海同春”港澳团已率先于2月2日赴港澳地区演出，其余5支艺术团将于大年初二陆续展开访演活动。全部访演行程将历时35天，于3月8日结束。

北德中国新年联欢晚会举办（见上图）

当地时间2月4日，2018年北德中国新年联欢晚会在德国港口城市汉堡举行。来自德国北部地区的各界华侨华人与德国嘉宾齐聚一堂，共庆狗年新春。

此次活动由北德华侨华人联合会、德中企业家联合会和汉堡华人妇女联合会主办，众多北德的华人协会协办，得到了中国驻汉堡总领事馆的大力支持，旨在加深两国人民的沟通与交流，搭建起民间友谊的桥梁。

德国汉堡科学院院士张建伟教授表示，各大华侨华人团体在2017年成功举办了一系列大型活动，在北德地区的中德各界获得了良好的声誉和认可。未来大家将更紧密地团结一致，更完美地展示海外华人的风采、更好地传播中国传统文化。

（据国际在线）

(责编：谭咪娜(实习生)、常红)