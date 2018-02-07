据新华社北京2月6日电 （记者王浩宇）2018年第六届CCTV贺岁杯中日韩围棋争霸赛第二轮6日在中央电视台战罢，柯洁九段凭借在官子阶段的出色发挥，执白以1又1/4子的优势险胜日本选手一力辽八段，获胜后柯洁将在7日的决赛中对阵老对手、韩国棋手朴廷桓九段。

柯洁在过去两届贺岁杯均获得冠军，此番奔着三连冠而来，他在和一力辽之前两度交手中均是赢家，赛前柯洁胜面明显占优。

猜先后柯洁拿到喜欢的白棋，序盘两人在右下方形成转换，黑棋虽取实地，但白棋右边中腹“拔花”后取得明显优势。弈至中盘柯洁优势明显但却显得有些“仁慈”，白88未选择右上角开劫重创对手，给了一力辽反扑的机会，黑105妙手一碰，白112手扳实为严重失误，至125黑棋中腹“拔花”并将左边两子连回，一力辽将形势逆转。

此后柯洁在右上角引爆劫争，几番争斗后黑棋消劫活角，棋局进入官子。官子阶段黑棋开始是占优的一方，但局势依旧细微。一力辽在读秒声中显示出了自己与顶尖高手的差距，连续出现失误，柯洁抓住机会逐渐重新建立优势，最终以1又1/4子的优势获胜。

《 人民日报 》（ 2018年02月07日 23 版）

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