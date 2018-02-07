韩政府着手起草修宪案 最迟在2月底达成一致？

韩国总统府青瓦台5日说，总统文在寅已经下令政府着手起草一份宪法修正案。据《韩国先驱报》解读，这意味着国会各党派围绕修宪事宜仍在争论，有可能来不及拿出一份修宪案，届时就会需要由政府来提交修宪案。

上月10日，文在寅呼吁国会“最迟在2月底达成一致”，以便3月提交一份修宪案，争取在6月13日地方选举当天举行修宪公投。按照文在寅的设想，两项投票放在同一天，可节省至少1200亿韩元（约合6.9亿元人民币）经费。

青瓦台5日透露，文在寅在每周例会上表示，“我将尽全力兑现总统承诺，要在6月地方选举同时举行修宪公投……值得庆幸的是，各个政党近期均确认会努力修宪，朝野双方也开始磋商。但是，目前仍只商定基本原则和方向，尚未取得实质进展”。

据一名不愿公开姓名的青瓦台官员解释，尽管文在寅下令政府着手起草修宪案，但这并不意味着将由政府提交修宪案。文在寅政府仍会尽量等待国会各党达成一致，希望由国会提交修宪案。

根据韩国法律，修宪案可以由国会提交，也可以由总统提交。经过一段公示期后，修宪案需获得国会至少三分之二赞成票才可通过。然后，修宪案接受公投，获得多数赞成后便可生效。韩国上一次修宪是在1987年。（杨舒怡）【新华社微特稿】

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