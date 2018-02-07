账目不清不楚 五角大楼有逾8亿美元“对不上账”

美国《政治报》5日独家报道，美国安永会计师事务所对五角大楼下属机构的初步财务审计报告显示，用于工程建设等的8亿多美元“对不上账”。

国防后勤局拥有2.5万名雇员，相当于美军的“大超市”，每天处理来自陆军、海军、空军、海军陆战队以及部分联邦机构的约10万份采购订单，负责肉禽、药品、贵金属和飞机零部件等各种物品的后勤供应。

根据安永对国防后勤局的2016财政年度审计报告，这一机构2016财年向美国陆军工程兵等机构划拨的工程建设款中，至少有4.65亿美元的账目存在虚假声明。

更令人惊诧的是，一些被标为“在建”的建设工程缺乏足够文件记录，甚至根本没有记录。这些工程款项总值3.84亿美元。此外，国防后勤局电脑资产的账目也不清不楚，有价值1亿美元的电脑系统缺乏“测试、签收”证据，另有4600万美元的电脑本不应归为这家机构的资产。

报告还警告，国防后勤局的总账与美国财政部的对不上。

回应上述问题时，国防后勤局局长达雷尔·威廉姆斯说，国防后勤局将填补眼下出现的“实质性漏洞”,并加强内部管控。

不过，威廉姆斯在发给《政治报》的声明中,仍为自己“找台阶”。“国防后勤局在国防部同等规模和复杂程度的机构中，首先接受财务审计。我们没有期待能在初轮审计中‘全身而退’，”威廉姆斯说，“重要的是利用审计结果督促我们补救纠正，将审计价值最大化。”

今日俄罗斯电视台网站此前报道，美国政府早在上世纪90年代就要求政府部门提交财务报表，但在此后20多年里，五角大楼从未详细报告领取多少拨款以及具体用途。虽然国防部收支状况缺乏明确报告，但这并未阻止美国国会去年11月批准2018财年创纪录的7000亿美元国防预算。

不过，国防部去年12月宣布，五角大楼当月开始接受历史上首次财务审计，数以千计的审计员监督审核房地产、军火等在内的2.4万亿美元资产。据《政治报》报道，这场“声势浩大”的审计工作耗资将近10亿美元。（王逸君）（新华社专特稿）

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