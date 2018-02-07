晒内幕之战!美国会欲发布争议备忘录民主党版本

美国国会众议院情报委员会5日晚表决，决定发布一份民主党籍议员编列的备忘录，以反击共和党人近日抛出的“通俄”调查备忘录，把一场党派斗争色彩浓厚的“晒内幕”之战推入新阶段。

【两党“一致同意”】

众议院情报委员会首席民主党籍成员亚当·希夫说，情报委员会“一致同意”发布民主党方面编列的备忘录。

希夫说，共和党方面发布了“误导性”备忘录，如果拒绝民主党方面发布备忘录，将站不住脚，从而“被迫”同意。

这一委员会2日解密一份委员会共和党籍主席德文·努内斯指示下属依据秘密文件编列的备忘录。根据这份备忘录，司法部及联邦调查局高层2016年10月依据《涉外情报监视法》向法庭申请监听唐纳德·特朗普竞选总统团队的前外交政策顾问卡特·佩奇，后续多次申请延长监听。

司法部及联邦调查局申请监听的核心依据是前英国特工克里斯托弗·斯蒂尔提供的调查材料。然而，这两个部门没有向法庭说明，斯蒂尔的调查受到特朗普竞选对手希拉里·克林顿的团队及民主党阵营资助并且斯蒂尔本人不赞成特朗普出任美国总统。

特朗普及共和党依据这份备忘录，指认司法部及联邦调查局出于政治动机调查佩奇。民主党方面则认定，这份备忘录有选择地援用信息，偏向特朗普，试图损害“通俄”调查的公信力，带有政治色彩。

【特朗普握“生杀权”】

民主党版本备忘录需由特朗普批准才能发布，后者有5天时间作出决定。

特朗普一直坚称“通俄”调查是对他的“政治迫害”。共和党版本备忘录公开后，特朗普称这份文件“彻底证明”他“清白”。

特朗普5日在推特上把希夫描述为“华盛顿最最大的骗子和泄密者之一”，后者随即反击，称特朗普与其有时间“泼脏水”，不如“关掉电视机”，着手处置美国民众关注的议题，比如移民。

白宫发言人拉杰·沙阿说，特朗普将“考虑”是否批准公布民主党版本备忘录，白宫将从法律、国家安全角度审核这份文件。

众议院议长、共和党人保罗·瑞安表示，他支持发布民主党版本，前提是必须删除保密信息。

民主党版本备忘录篇幅为10页，比共和党版本多6页。

希夫说，民主党备忘录将“告知公众共和党版本中的许多失实和不准确之处”，他已经要求司法部及联邦调查局审查这份文件，以确保保密信息不外泄，但白宫“不得出于任何政治目的删节”。

参议院民主党领袖查克·舒默同样敦促特朗普不要设绊。“如果他拒绝，必将会让美国人民好奇：‘总统想隐瞒什么？’”

如果特朗普拒绝发布民主党版备忘录，民主党籍议员可能要求众议院全体表决，否决特朗普的决定。

【政府机构成党争“私器”】

路透社和益普索集团所作调查显示，大约73%的共和党人相信，司法部及联邦调查局中“一些人”试图以“带有政治动机的调查”否定特朗普2016年当选总统的合法性。

而大约相同比例的民主党人认定，“一些”共和党人和白宫试图贬损司法部及联邦调查局在“通俄”调查中的公信力。

路透社评述，共和党是执法部门的传统支持方，“通俄”调查却导致这一立场反转。同时，围绕备忘录的争议，使国会议员秉公编撰报告的能力陷入疑问。

希夫公开质疑众议院情报委员会主席努内斯的公正性：“我认为，他的下属很可能与白宫联手（编列共和党版本备忘录）。”

在1月29日情报委员会会议上，被问到编列备忘录过程中他是否与白宫沟通过，努内斯予以否认，并且拒绝回答下属是否这样做过。

特朗普5日在推特上高度赞扬努内斯，称他“具有巨大勇气……也许有朝一日会因为他揭露的事情以及不得不承受的一切被认作‘伟大的美国英雄’”。

一些情报和执法部门卸任高级官员警告，公布保密备忘录的做法可能产生多种负面后果，包括损害情报和司法部门向国会披露信息的意愿，从而削弱国会的监管力；国会议员可能会出于政治利益考虑公开更多本应保密的信息。

“我们的所作所为正在毁掉我们赖以保护美国安全的机构。”中央情报局和国家安全局前主管迈克·海登在一篇专栏文章中写道。

曾任国家情报总监顾问的罗伯特·利特说：“这是非常危险的先例。想象一下，如果民主党在今年国会中期选举后控制众议院，他们就能说：‘既然有先例，你们（共和党）公布了保密信息，那么我们也能这么干。’”

共和党方面为公布备忘录辩护。众议院情报委员会成员威尔·赫德说，备忘录没有否定联邦调查局普通雇员和主持“通俄”调查的特别检察官罗伯特·米勒的工作，只是强调“程序和应依据哪类信息允许联邦政府监视美国人”。“我认为，不能采信未经证实的信息、小道消息和谣言。”（惠晓霜）（新华社专特稿）

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