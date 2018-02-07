平昌“冻奥会”？国际奥委会称开幕式运动员可提前离场

新华社平昌2月6日电（记者 姬烨）2018年平昌冬奥会将于9日开幕，由于平昌郡地处韩国北部山区，冬季气温低，寒风凛冽，而开幕式举办地平昌奥林匹克体育场是露天场馆，国际奥委会6日表示，当地奥组委将向所有观众提供包括暖宝、帽子在内的保暖“六件套”，而运动员也可提前离场。

组委会提供的材料显示，过去十年，平昌2月平均气温为零下4.5摄氏度，最低温度为零下14.8摄氏度。加之该地区风速较大，体感温度会更低。此前在开幕式彩排时，新华社记者在现场看到，文字记者席桌面都结了冰，冰冷的坐席上也很难坐人，许多观众选择在走廊里站着。

在当天的新闻发布会上，国际奥委会奥运会部执行主任杜比表示，为了应对开幕式现场的寒冷天气，国际奥委会和平昌奥组委有一个详细的方案，保证现场人员“保暖”。

“当地奥组委非常周到，为所有开幕式观众提供了“六件套”，包括暖宝、帽子、围巾、坐垫、披肩雨衣等，大家肯定会保暖，但是还是要穿上暖和的衣服。”杜比说。

按照惯例，运动员在参加开幕式时，除了入场仪式，还要在场内观看文艺表演。但由于天气过于寒冷，杜比称运动员可提早离开体育场。“比如运动员第二天有比赛，我们会有大巴车送他们回到奥运村。此外，在开幕式现场还有配备了有供暖设备的帐篷，运动员在那里会非常舒服。”

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