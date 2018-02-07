韩国说朝鲜将派奥委会官员、啦啦队等访韩

韩国统一部６日说，朝鲜将派出包括体育相金日国在内的朝鲜民族奥林匹克委员会官员、啦啦队、跆拳道示范团及记者团共２８０人于７日访问韩国。

韩国统一部说，当天收到朝方通报说，由２８０人组成的朝方代表团７日上午经由京义线陆路进入韩国境内。代表团包括４名朝鲜民族奥林匹克委员会官员、２２９名啦啦队成员、２６名跆拳道示范团成员和２１名记者。

据了解，朝鲜代表团一行抵达韩国后首先乘大巴前往平昌冬奥会举办地，跆拳道示范团将分别在平昌、束草、首尔等地进行４场表演。

上月１７日，朝韩双方代表在板门店韩方一侧的“和平之家”举行有关朝方派团参加平昌冬奥会事宜的次官级实务会谈。双方决定，朝方将派民族奥林匹克委员会官员、啦啦队、跆拳道示范团、记者团等经由京义线陆路访韩。

此外，１４０余人组成的朝鲜艺术团已于６日乘坐“万景峰９２”号轮船抵达韩国江原道东海市墨湖港，将分别于８日和１１日在江陵和首尔为平昌冬奥会举行祝贺演出。

平昌冬奥会将于２月９日至２５日在韩国江原道平昌、江陵、旌善等地举行。（记者陆睿 耿学鹏）

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