人民网>>国际

银联与南非标银合作推广银联卡在非支付

2018年02月07日04:40  来源：人民网－人民日报
 

　　据新华社约翰内斯堡2月5日电  （记者赵熙）银联国际与南非标准银行5日在约翰内斯堡达成合作协议，银联将借助标银非洲市场网络渠道，深入推广银联卡支付服务，为中非经贸往来提供更大便利。标准银行也由此成为非洲首家获发行银联卡资质的金融机构。

　　据了解，双方计划在2018年底前使银联卡覆盖版图与客户发展触角延伸至非洲多国。今后，持有银联卡的标银客户将可通过登录中国的电子商务平台远程选择采购商品，并进行在线支付。

　　银联国际副总裁王立新表示，此次合作将为越来越多访非持卡人提供安全快捷的支付服务，并为非洲客户提供更为便利的创新支付手段。

　　标准银行是非洲最大的银行，总部位于南非。2008年底，中国工商银行收购了南非标准银行20％股权，成为第一大股东。


　　《 人民日报 》（ 2018年02月07日 21 版）
(责编：王仁宏、曹昆)
人民日报客户端下载手机人民网
 

深度阅读

国际人士和海外华侨华人积极评价中国改革开放四十年经济成就 时间的齿轮飞快转动。40年前，安徽省凤阳县小岗村率先实行联产承包责任制，拉开了中国改革开放的大幕；40年后，中国成为世界第二大经济体，7亿多人脱离贫困。2018年，中国迎来改革开放40周年。“我们要以庆祝改革开放40周年为契机，逢山开路，遇水架桥，将改革进行到底。”习近平主席在2018年新年贺词中的话语铿锵有力，再一次向世界展示了中国坚持改革开放的决心和信心。【详细】

国际|国际观察|外媒关注

国际视点：“开倒车”，美国强化核威慑战略引担忧 日前，美国政府公布《核态势审议报告》。同2010年版本报告相比，新版报告在渲染地缘政治和大国竞争方面提高了调门，明显强化核武在美国安全政策中的作用，弱化美国在核裁军问题上的特殊和优先责任，并明确提出发展低当量核武器，降低核武器使用门槛，引发各界普遍担忧。【详细】

国际|国际观察
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2018 by www.people.com.cn. all rights reserved