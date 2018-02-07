银联与南非标银合作推广银联卡在非支付

据新华社约翰内斯堡2月5日电 （记者赵熙）银联国际与南非标准银行5日在约翰内斯堡达成合作协议，银联将借助标银非洲市场网络渠道，深入推广银联卡支付服务，为中非经贸往来提供更大便利。标准银行也由此成为非洲首家获发行银联卡资质的金融机构。

据了解，双方计划在2018年底前使银联卡覆盖版图与客户发展触角延伸至非洲多国。今后，持有银联卡的标银客户将可通过登录中国的电子商务平台远程选择采购商品，并进行在线支付。

银联国际副总裁王立新表示，此次合作将为越来越多访非持卡人提供安全快捷的支付服务，并为非洲客户提供更为便利的创新支付手段。

标准银行是非洲最大的银行，总部位于南非。2008年底，中国工商银行收购了南非标准银行20％股权，成为第一大股东。

《 人民日报 》（ 2018年02月07日 21 版）

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