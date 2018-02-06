外交部建议中国公民取消近期赴马尔代夫行程

人民网北京2月6日电（记者 王欲然）外交部发言人耿爽6日主持例行记者会，就马尔代夫局势、打击塑料“洋垃圾”进口、中菲关系等答问。

会上，耿爽在回答有关马尔代夫局势和中方人员安全的问题时表示，根据马尔代夫安全形势的最新发展，中国外交部和中国驻马尔代夫使馆调整了安全提醒级别，请中国公民密切关注当地局势，近期暂勿前往马尔代夫。如近期有赴马行程，建议取消。

他指出，中方一直密切关注马尔代夫局势发展，希望马有关各方通过对话协商妥善解决分歧，尽快恢复正常秩序，保持国家稳定和社会安定。我们相信马政府、政党和人民有智慧、有能力自主应对目前的状况。我们已要求马方继续采取有效措施，切实保证在马中方人员、机构和合作项目安全。

耿爽还说，中国政府一向高度重视包括出境游客在内的所有海外中国公民的安全。春节假期是中国公民出境游高峰，建议中国游客在计划出国旅游时，高度关注安全问题。同时，我们也敦促有关国家，切实采取必要措施，保障当地中国游客的安全与合法权益。我们希望马尔代夫局势尽快恢复正常。

全文如下

问：据报道，2月5日，马尔代夫总统亚明宣布，该国即日起进入为期15天的紧急状态。中方对马尔代夫当前局势有何评论？

答：中方一直密切关注马尔代夫局势发展，希望马有关各方通过对话协商妥善解决分歧，尽快恢复正常秩序，保持国家稳定和社会安定。我们相信马政府、政党和人民有智慧、有能力自主应对目前的状况。我们已要求马方继续采取有效措施，切实保证在马中方人员、机构和合作项目安全。

问：据外媒报道，5日，美国代理助理国务卿凯达诺称，美军舰将会继续在南海开展“航行自由行动”。她将在即将举行的新加坡航空展上竭力推动东南亚国家购买F-35战机等美制武器。中方对此有何评论？

答：中方一贯尊重各国依据国际法在南海享有的航行和飞越自由，但坚决反对有关国家打着“航行和飞越自由”的旗号，威胁和损害包括中国在内的沿海国的主权和安全利益。

当前，南海航行和飞越自由不存在任何问题。南海地区局势一直企稳向好，地区国家近来也多次表态，对此作出积极评价。

南海明明风平浪静，有人偏偏无风起浪。美方有关人士将所谓的“航行自由行动”与推销自家武器挂钩，其真实目的昭然若揭。

问：中国国防部今天宣布成功进行了陆基中段反导拦截技术试验，中方对此有何评论？此举是否与当前国际局势有关？

答：中国国防部已就此发布消息，我没有需要进一步补充的。

问：据报道，一名中国公民昨天在巴基斯坦卡拉奇遇袭身亡。中方是否知道他为什么被害？巴方向中方通报了哪些情况？

答：5日，一名中国公民在卡拉奇市遭枪击受重伤，送医后不治身亡。中国驻卡拉奇总领馆第一时间派人赴现场和医院了解情况，要求院方全力救治，敦促巴警方全力破案，尽早将凶手绳之以法。我们对犯罪分子针对中国公民的极端暴力行径表示强烈谴责，将继续密切跟踪案件进展，并为受害者家属处理善后提供积极协助。围绕此案，中方与巴方保持着密切沟通。

问：在这次事件后，中方是否担心在巴基斯坦中国公民的安全？

答：中方注意到，近年来巴基斯坦政府和军方采取了一系列反恐和社会安全治理行动。我们支持巴方继续推进有关行动，维护国内安全稳定。同时，我们希望并相信巴方会继续采取措施保障中方在巴机构和人员安全。

问：据英国媒体报道，联合国环境署执行主任Erik Solheim近日表示，中国打击塑料“洋垃圾”的进口，对于富裕国家来说应该是个信号，要加强回收，减少塑料吸管等非必要产品。中方对此有何评论？

答：固体废物处理处置是世界各国面临的共同环境问题。限制和禁止固体废物进口，也就是俗话说的禁止“洋垃圾”入境，是中国推进生态文明建设的重要举措，有利于保护生态环境安全和人民群众身体健康。

中方将继续按照建设“美丽中国”的目标，积极践行可持续发展和绿色发展理念，坚定不移地推进固体废物进口管理制度改革，打击“洋垃圾”走私。我们也呼吁国际社会在固体废物处置和打击废物非法贸易方面加强交流与合作。

如你需要了解进一步的具体情况，可以向有关部门询问。

问：据报道，菲律宾政府此前批准在“宾汉隆起”进行联合科考，现在又决定取消联合科考。中菲之前已决定在“宾汉隆起”进行联合科考。中方如何评估当前形势？

答：对于“宾汉隆起”有关问题，中方已多次表明立场。“宾汉隆起”属于菲律宾200海里外大陆架，中方尊重菲律宾依法对“宾汉隆起”海底所享有的权利。

据了解，经中菲双方协商，中国科学院“科学”号科学考察船近期搭载4名菲律宾科考人员，已完成在菲律宾群岛以东海域的海洋科学联合考察活动。相关科考数据将由中菲两国有关科研机构共享。我愿指出的是，此次联合考察的海域属于菲律宾管辖海域，但不位于“宾汉隆起”。

中方是在《联合国海洋法公约》框架下向菲方提出的科考申请，并得到了菲方同意。中方尊重菲律宾在相关海域的主权权利和管辖权。中方愿同菲方共同努力，保持中菲关系当前良好发展势头。

问：据报道，澳大利亚知名学者Clive Hamilton的一本关于“中方在澳存在干预行为”的书籍将被出版。此前已有出版商拒绝出版该书籍。你认为这样一本书的出版会如何影响中澳关系？

答：我们近期已就澳大利亚国内某些人士一再发表不负责任的涉华言论多次表明了态度。

这里我要再次强调的是，我们希望澳方摒弃冷战思维和意识形态偏见，停止发表不负责任的言论，同中方一道在相互尊重、平等互利的基础上，推动中澳关系健康稳定发展。

问：关于昨天中方进行的陆基中段反导拦截技术试验，你能否提供更多信息？是否和当前朝鲜半岛局势有关？

答：刚才我在回答记者提问时已经说了，国防部已经发布了消息，我没有需要进一步补充的内容。我这里可以再强调一点，中国坚持走和平发展道路，奉行防御性国防政策。

问：杨洁篪国务委员明天将启程访美。除了高粱外，中方还计划同美方谈及什么问题？

答：访问期间，杨洁篪国务委员将同美方就中美关系和共同关心的国际与地区问题深入交换意见。

追问：双方是否会谈贸易问题？

答：我说过了，杨洁篪国务委员将就中美关系和共同关心的国际与地区问题与美方深入交换意见。中美关系包括方方面面。你提到的贸易问题是中美关系中的重要内容。

我可以再强调一点，近段时间以来，中美双方都表示要继续保持和加强双方在各方面的接触和交流。我们希望此次访问有助于双方落实两国元首达成的重要共识，聚焦合作，管控分歧，推动中美关系健康稳定向前发展。

问：昨天，马尔代夫总统宣布全国进入为期15天的紧急状态。不少中国人计划春节假期前往马尔代夫旅游。中方如何保障在马游客的安全？

答：昨天下午的记者会上我已经就类似问题作出回应。记者会后，根据马尔代夫安全形势的最新发展，中国外交部和中国驻马尔代夫使馆调整了安全提醒级别，请中国公民密切关注当地局势，近期暂勿前往马尔代夫。如近期有赴马行程，建议取消。

中国政府一向高度重视包括出境游客在内的所有海外中国公民的安全。春节假期是中国公民出境游高峰，建议中国游客在计划出国旅游时，高度关注安全问题。同时，我们也敦促有关国家，切实采取必要措施，保障当地中国游客的安全与合法权益。我们希望马尔代夫局势尽快恢复正常。

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