马来西亚和新加坡将设立股市“直通车”

新华社吉隆坡２月６日电（记者 林昊 陈晓雯）马来西亚总理纳吉布６日宣布，马来西亚与新加坡将建立两国股票市场交易互联互通机制，以促进投资。

纳吉布当天在马来西亚证券委员会举办的一场专题讨论会上表示，他与新加坡总理李显龙一致同意，两国的股票市场已经发展到适合建立互联互通机制的水平。

纳吉布说，这一机制所涉及的股票交易所共有１６００余家上市企业，市值超过１．２万亿美元。新机制将为投资者提供更多投资选择，促进两国市场交易和活跃程度。

新加坡金融管理局和马来西亚证券委员会在一份联合声明中表示，两家监管机构将合作促成在今年年底前实现马来西亚股票交易所和新加坡交易所的交易互联互通。这一机制将允许投资者以更便利和更有效率的方式交易在对方市场上市的股票，并包括交易后的股票清算和结算安排。另外，双方还将达成跨境监管和执行协议。

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