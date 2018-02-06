中国代表表示支持设立新化武调查机制调查叙化武事件

新华社联合国２月５日电（记者 王建刚）中国常驻联合国副代表吴海涛５日在安理会叙利亚化学武器问题公开会上说，成立新的化武调查机制对查明化武事件真相、震慑叙境内再次发生使用化武事件至关重要，安理会各方应为此共同努力。

吴海涛说：“中方欢迎核查和销毁叙利亚境内两处剩余化武设施工作取得进展。我们支持禁化武组织同叙政府继续协调合作。”

吴海涛表示，中方对叙利亚民众因为化学武器问题遭受的苦难深表同情。任何使用化武行为都不能被容忍。近期，有媒体报道叙利亚境内发生疑似使用氯气等有毒化学品作为武器事件，中方对此深表关注，希望有关方面尽快对事件进行核实。

他强调，中方在化武问题上秉持明确、一贯的立场，坚决反对任何国家、组织或个人出于任何目的，在任何情况下使用化学武器。中方支持对叙利亚境内发生的指称使用化武事件进行全面、客观、公正的调查，得出经得起历史和事实检验的结果，将责任方绳之以法。“中方支持俄罗斯为推动设立新调查机制调查叙化武事件所做努力，希望安理会成员继续进行建设性磋商，争取尽早达成一致”。

吴海涛说，叙利亚化武问题同政治解决叙问题密切相关。日前在索契举行的叙利亚全国对话大会取得重要成果，为推进叙政治进程发挥了积极作用，也为重启日内瓦和谈提供了助力。他强调，中方希望有关各方支持安理会和禁化武组织继续作为处理叙化武问题主渠道，本着建设性态度，通过协商寻求妥善解决方案，维护安理会团结，配合联合国和有关各方推进叙利亚政治进程的努力。

(责编：朱欣(实习生)、刘洁妍)