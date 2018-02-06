科威特最大博物馆群揭幕

科威特最大的博物馆群——谢赫阿卜杜拉·萨利姆文化中心５日晚举行揭幕典礼，科威特埃米尔萨巴赫参加了典礼。

据介绍，谢赫阿卜杜拉·萨利姆文化中心占地约１３万平方米，是科威特最大的博物馆建筑群，包括自然历史博物馆、科学技术博物馆、阿拉伯伊斯兰科学博物馆和太空博物馆，共计有２２个展厅，展出１１００多件展品。此外，文化中心还建有艺术中心、剧院、餐饮设施等。

据悉，文化中心采用先进技术打造身临其境的仿真环境，并通过大型模型和趣味互动等方式，为游客提供全新的参观体验。

科威特宫廷事务部建造和管理文化中心主席阿卜杜勒·阿齐兹·伊沙克当天在致辞中说，建立该中心旨在以开放的态度接纳世界多元文化和技术发展，打造一个集文化、教育、娱乐于一体的平台，以期进一步推动人类思想的发展和文明的传承。（记者 聂云鹏 王薇）

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