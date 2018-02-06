哥斯达黎加宣布将进行总统选举第二轮投票

哥斯达黎加最高选举法院５日下午４时宣布，由于没有候选人在第一轮投票中获得４０％以上的选票，将于４月１日举行总统选举第二轮投票。
根据哥最高选举法院当天公布的对９４．４％选票的计票结果，在野党民族重建党候选人法夫里西奥·阿尔瓦拉多以２４．９％的得票率居首位，执政党公民行动党候选人卡洛斯·阿尔瓦拉多得票率为２１．６％，居于第二。
哥斯达黎加法律规定，如果没有候选人获得４０％以上的选票，则得票最多的两名候选人将进入第二轮投票。因此，法夫里西奥·阿尔瓦拉多和卡洛斯·阿尔瓦拉多将进入第二轮投票。
最高选举法院主席路易斯·安东尼奥·索夫拉多在记者会上表示，该机构将从６日起对选举材料进行复核，以验证各个投票站发布的信息确实无误。
他说，关于４日总统选举结果的官方声明将在复核流程结束后公布，但目前的计票数据已清楚表明，第二轮投票势在必行。
根据哥最高选举法院当前统计结果，４日进行的总统选举投票率为６５．６６％，多达３４．３４％的选民未参与投票。（记者 苏佳维）
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