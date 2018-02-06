欧盟谈判代表警告英国退出关税同盟将面临贸易壁垒

欧盟委员会英国“脱欧”谈判首席代表米歇尔·巴尼耶５日在伦敦表示，英国如果离开欧盟关税同盟和单一市场，将面临“不可避免”的贸易壁垒。

巴尼耶５日到访伦敦，针对“脱欧”过渡期和下一阶段“脱欧”谈判相关议题与英国首相特雷莎·梅、英国“脱欧”事务大臣戴维·戴维斯等举行会谈。巴尼耶当天在唐宁街表示，英国是时候就２０１９年“脱欧”之后何去何从做出选择了。

巴尼耶表示，双方对过渡期等事宜仍存分歧。他说，希望英国能够更清楚地表明想要在“脱欧”后与欧盟最终达成何种伙伴关系，希望英国尽早提出“官方立场”。

戴维斯表示，英国的立场“非常明确”。英国希望不仅能与欧盟达成自贸安排，也能拥有与其他国家达成贸易协议的自由。他还表示，对英欧双方就过渡期达成协议有信心。

此前，英国政府表示，英国“脱欧”后将会离开欧盟关税同盟。欧盟关税同盟是欧盟成员国间跨境自由贸易的基础，关税同盟对第三国实施统一关税。如果留在关税同盟，英国可以享有欧盟内部零关税贸易的权利，但不能与其他国家自行展开贸易谈判。（记者 邓茜）

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