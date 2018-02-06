美联储新掌门：“非鹰非鸽”的“好好先生”

他出身律师世家，却熟悉金融市场运作，身家过亿;

他在两党之间都有很好的声誉，态度中立，是人们眼中的“好好先生”；

他力压群雄，击败耶伦等强劲对手，赢得务实主义的特朗普青睐；

他就是被美国总统选中的男人——杰罗姆 鲍威尔！

当地时间2月5日，鲍威尔正式宣誓就职美联储新一届主席。他也是近40年来唯一没有获得经济学博士学位的美联储主席。

这个掌门不“专业”却很会赚钱

拥有无可挑剔的学术背景是过去数任美联储主席共同刻下的历史镜像。耶伦，耶鲁大学经济学博士；伯南克，麻省理工学院经济学博士；格林斯潘，纽约大学经济学博士……

但鲍威尔是个例外。他不是经济学博士，甚至没有经济学学位。但经济学方面的造诣欠缺，并未影响他在商业江湖纵横捭阖，灵活游走于华尔街和华盛顿之间。

鲍威尔出生于华盛顿一律师世家，拥有政治学学士和法学博士学位，毕业后转战华尔街，从事律师行业。1990年，37岁的鲍威尔进入老布什政府，在财政部工作。2年后，鲍威尔升任财政部副部长。2012年，鲍威尔受时任总统奥巴马提名，走马上任美联储理事。

作为一名训练有素的律师和成功的投资者，鲍威尔身家丰实，有媒体估计，其身家可能接近一亿美元，这或许使他成为美联储历史上最有钱的主席。

华盛顿红人非鹰非鸽 人称“好好先生”

不受意识形态左右，鲍威尔是一名实用主义决策者。在做决定前，他会对议题进行广泛研究，选择在幕后做推动工作。他致力于推动建立共识，得到国会两党支持，获称“好好先生”。

特朗普对鲍威尔的智慧和领导力赞誉有加。去年11月，特朗普在提名仪式上表示，他相信鲍威尔有能力引导美国经济应对任何挑战，得到国会跨党派的支持。

鲍威尔不仅被特朗普看好，在两党还获得了难得的“高人气”。参议院的投票结果显示，鲍威尔的人事任命获得了前所未有的跨党派支持。支持和反对票最终分别为84票和13票，近40名民主党议员也投票支持了这位被特朗普总统亲自提名的美联储主席。路透社表示，两党的一致支持在近年来十分少见。

曾与鲍威尔共事的前达拉斯联储银行行长费希尔称他是“非鹰非鸽”，更似“聪明的猫头鹰”。参议院银行委员会主席、爱达荷州共和党人士克拉波称，鲍威尔将成为“保障金融体系安全、稳健运行的核心”，“他会在调整联邦法规、减轻不必要负担方面发挥关键作用”。

前任“遗产”丰厚 新官履职挑战仍存

履职美联储主席，鲍威尔机遇与挑战并存。

对鲍威尔来说，好消息是，前任耶伦为他留下了一个更加健康的经济环境和货币政策环境。美国去年GDP增速为2.3%，高于2016年的1.5%，呈现“低开高走”态势。在耶伦的推动下，美联储走上了货币政策正常化的路线，在保证经济稳定恢复的基础上美联储逐步加息。

坏消息是，特朗普的税改法案可能成为他履职后面临的一道难关。特朗普税改法案可能会提振美国经济，但也会扩大联邦预算赤字，使美联储加快货币政策正常化的步伐陷入两难。在美国政府债务高企的背景下，如果鲍威尔过于激进地加息或缩减资产负债表，可能对金融市场造成巨大冲击。作为特朗普“钦点”的美联储主席，他能否免受特朗普干预，保持美联储独立性，是一项巨大挑战。（新华网 李雪梅、张茵 文字综合来源：新华网 环球网 中新网 证券时报 路透社 华尔街日报）

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