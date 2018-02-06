组阁谈判就要结束？默克尔回应：暂不确定

德国总理安格拉·默克尔领导的基民盟/基社盟（联盟党）4日继续就组阁与德国联邦议会第二大党社会民主党展开艰难谈判。默克尔在谈判前接受媒体采访时表示，双方还有一些重要问题需要解决，尚无法确定何时能够彻底谈妥。

联盟党与社民党1月26日正式启动联合组阁谈判，外界预计本月4日将能达成一致。双方3日就能源和农业议题取得一致，但在医疗保险方面仍存分歧。医疗保险涉及社民党核心诉求，社民党希望把德国现行的公、私“双轨”医疗保险体系改为单一医疗保险覆盖。

默克尔4日接受媒体采访时说：“现在还不能确定（谈判）需要耗时多久。我们昨天打好了基础，但还有一些重要议题需要解决。”

默克尔说，她会带着善意与期许参加谈判，但4日谈判预计不会顺利。

社民党主席马丁·舒尔茨同样表示，双方将集中磋商分歧议题，“达成协议依旧可能，但问题尚未解决”。

舒尔茨说，他希望谈判能够顺利进行，但双方不能为赶时间而增加谈判压力。“想要组建稳定政府，打好牢固根基，就需要花一些时间。”

多名政界人士认为，组阁谈判可能难于4日敲定，或将推迟至5日或6日。

德国联邦议院选举结束至今已有4个多月，但德国各党派仍然未能成功组建新政府。2017年9月选举结束后，联邦议院第一大党联盟党先同自民党和绿党尝试组阁，未获成功；后于2018年1月同社民党展开试探性组阁对话。当月21日，社民党特别党代会以微弱优势表决通过同联盟党展开组阁谈判的决议。

社民党谈判人员曼努埃拉·施韦西希呼吁双方各作让步，新政府迄今未能组建，已经很难再向民众解释。（陈立希）（新华社专特稿）

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