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英“脱欧”导致国际学生减少？申请人数创纪录！

2018年02月06日07:56  来源：新华网
 

　　申请今年秋季入读英国高校的欧盟及欧盟以外国际学生人数大幅增加，其中，来自中国的申请比去年增加2000多人，增幅20%，来自印度的申请增加1180人，增幅36%。

　　据英国《泰晤士报》网站5日报道，虽然有人认为，英国2016年6月公投决定“脱欧”会导致申请留英的国际学生减少，但今年的申请人数之多达到创纪录水平，而英国本国申请人数略有减少。

　　英国高等院校招生委员会统计数字显示，申请英国高校的欧盟学生人数增加3.4%，达到43510人，欧盟以外的国际学生入学申请比去年多11%，达到58450人。

　　英国高等教育政策研究所的尼克·希尔曼认为，海外申请大幅增加的原因可能是一些欧盟学生想在“脱欧”正式实施前入学，以及英镑贬值。

　　“我猜有些人想在（欧盟学生）学费涨到与（欧盟以外）国际学生学费一样以前入学，”希尔曼说。（欧飒）【新华社微特稿】

(责编：樊海旭、常红)
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