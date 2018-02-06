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开幕在即上吐下泻 平昌冬奥会疑曝集体食物中毒

2018年02月06日07:50  来源：新华网
 

　　韩国平昌冬季奥林匹克运动会组委会4日说，江原道一处安保人员宿舍的“住户”可能集体食物中毒，大约30人送医。

　　韩国《朝鲜日报》5日报道，大约1200名冬奥会安保人员入住这处集体宿舍。平昌奥组委4日证实，约30人显现上吐下泻症状，其中部分人员承担奥运村安保任务。

　　江原道保健环境研究院推断，这些安保人员可能感染诺如病毒。宿舍工作人员说，食堂一名厨师感染这种病毒，带病上岗导致作为宿舍住户的安保人员腹泻和呕吐。

　　病人正在附近医院接受隔离治疗。平昌奥组委将调遣其他地区安保人员填补由此产生的空缺，同时将与国际奥委会协商，对全体参赛选手采取防疫措施，防止疫情扩大、波及赛事。

　　平昌冬奥会定于本月9日至25日举行，随后是3月9日至18日的冬季残疾人奥运会。（刘秀玲）【新华社微特稿】

(责编：樊海旭、常红)
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