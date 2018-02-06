保障冬奥会安全举行 3.6万涉恐外国人被禁止入韩

据韩联社报道，韩国国家情报院5日向国会汇报称，为保障平昌冬奥会安全举行，国情院在海外情报机构的协助下，共针对3.6万名外国人采取了禁止入境韩国的措施。

据报道，国会情报委员会自由韩国党籍干事李完永当天在听取汇报后进行的新闻发布会上表示，从1月29日起启动由17个机构组建的反恐安全对策本部，国情院将与有关机构紧密合作，确保平昌冬奥会安全万无一失。

韩国国情院还汇报称，正在判别冬奥成为恐怖组织目标的的可能性，布设了覆盖比赛场馆和运动员村宿舍等18个对外设施的安全管控室。切实验证外国人的身份，杜绝与恐怖分子有关的人员入境，在与外国情报机构的合作下，共有3.6万多名外国人被禁止入境。

韩国国情院与参赛国家情报调查机构联手启动国际情报合作室，共同应对突发状况，并启用尖端装备，防止机场周围出现威胁因素，在主要铁路车站投入志愿服务者力保安全。据悉，平昌冬奥会期间共将有6万多人参与安全保障工作。

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