俄罗斯执法人员拘留达吉斯坦共和国多名涉贪高官

新华社莫斯科２月５日电 俄罗斯强力部门５日拘留达吉斯坦共和国政府多名涉嫌贪污地方财政资金的高级官员，并在政府代总理加米多夫住所查缴包括黄金ＡＫ系列自动步枪在内的多件奢侈品。

俄罗斯联邦侦查委员会５日发布公告称，侦查人员当天在联邦安全局配合下拘留多名涉嫌贪污地方社会建设资金的达吉斯坦共和国政府高级官员，其中包括代总理加米多夫、两名代副总理伊萨耶夫和优素福夫。

联邦侦查委员会在公告中说，强力部门对上述涉贪官员住所进行搜查，在加米多夫住所搜出两支黄金ＡＫ系列自动步枪、一把黄金托卡列夫手枪、一把黄金马卡洛夫手枪、一把黄金伯莱塔手枪，以及大量弹药。

上述官员将因涉嫌贪污公款受到刑事诉讼。俄罗斯联邦侦查委员会将向法院申请对这些官员实施预防性逮捕。

达吉斯坦共和国领导人瓦西里耶夫多次批评地方政府官员懈怠无能，称共和国７５％的财政资金仍需靠联邦政府补贴。自今年１月俄联邦政府向达吉斯坦共和国派出纪检组以来，已有包括共和国首府马哈奇卡拉市市长在内的一批“问题官员”落马。

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