人民网>>国际

马尔代夫总统宣布全国实行15天紧急状态

2018年02月06日07:26  来源：新华网
 

马尔代夫法律事务部长沙库尔５日晚通过国家电视台宣布，马尔代夫总统亚明已正式发布命令，从当天开始全国实行为期１５天的紧急状态。

沙库尔表示，亚明总统承诺将确保所有马尔代夫人以及在马尔代夫生活和访问的外国人的安全。尽管实行紧急状态后“某些权利将会受到限制”，但一般性的活动、服务和商务将不受影响。

马尔代夫此次政治动荡始于本月１日最高法院突然发布裁决令，要求亚明及其政府无罪释放前总统纳希德等９名反对派领导人。随后，反对派支持者走上街头游行庆祝，并与警方发生冲突。４日，最高法院再次发布裁决令，称因总统亚明拒绝释放反对派领导人，将对其进行弹劾。

５日早些时候，总统办公室发布声明说，亚明给最高法院写了３封信，向最高法院解释有关执行其１日裁决令将面临的挑战。

沙库尔５日就此表示，总统在３封信件中强调，最高法院１日发布的裁决令导致国家监管权力受到侵犯，国家安全和公共利益也受到侵害。如果实施这项裁决令，马尔代夫宪法也可能受到侵蚀。（记者 唐璐 朱瑞卿）

(责编：樊海旭、常红)
人民日报客户端下载手机人民网
 

深度阅读

望海楼：对华战略着墨不多疑虑上升 执政一周年之际，特朗普在美国国会发表了任内第一份国情咨文。对任何一个美国总统来讲，第一份国情咨文报告都相当于第一年的年终考评，回顾总结第一年执政成绩与竞选承诺兑现情况，全面阐释执政理念和下一阶段施政重点。在演讲中，特朗普大谈美国梦，不断强调“团结”主题，呼吁民主党捐弃政治分歧，“求同存异”，共同携手合作，使“美国再次伟大”。 【详细】

国际|国际观察

比利时官员：中国减贫之路“优质高效” “世界上很多国家都对解决贫困问题一筹莫展，但中国在解决贫困问题上取得的显著成效，在世界上首屈一指，令人赞叹。”比利时联邦议会比中友好小组主席克里斯蒂安·维耶纳在接受本报记者采访时表示，过去5年她多次访问中国，接触到不少摆脱贫困的家庭，留下了深刻的印象。“如果政府不是真下大力气解决贫困问题，是不可能取得这样的成就的。在精准扶贫政策的推动下，贫困家庭不仅很快摆脱了贫困，而且有了可持续发展的路子。中国这种优质高效的减贫之路值得其他国家学习和借鉴。” 【详细】

国际|国际观察|外媒关注
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2018 by www.people.com.cn. all rights reserved