马尔代夫总统宣布全国实行15天紧急状态

马尔代夫法律事务部长沙库尔５日晚通过国家电视台宣布，马尔代夫总统亚明已正式发布命令，从当天开始全国实行为期１５天的紧急状态。

沙库尔表示，亚明总统承诺将确保所有马尔代夫人以及在马尔代夫生活和访问的外国人的安全。尽管实行紧急状态后“某些权利将会受到限制”，但一般性的活动、服务和商务将不受影响。

马尔代夫此次政治动荡始于本月１日最高法院突然发布裁决令，要求亚明及其政府无罪释放前总统纳希德等９名反对派领导人。随后，反对派支持者走上街头游行庆祝，并与警方发生冲突。４日，最高法院再次发布裁决令，称因总统亚明拒绝释放反对派领导人，将对其进行弹劾。

５日早些时候，总统办公室发布声明说，亚明给最高法院写了３封信，向最高法院解释有关执行其１日裁决令将面临的挑战。

沙库尔５日就此表示，总统在３封信件中强调，最高法院１日发布的裁决令导致国家监管权力受到侵犯，国家安全和公共利益也受到侵害。如果实施这项裁决令，马尔代夫宪法也可能受到侵蚀。（记者 唐璐 朱瑞卿）

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