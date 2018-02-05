人民网>>国际

卡拉奇枪击事件致中国公民1死1伤 我使馆发安全提醒

2018年02月05日23:24  来源：环球网
 
原标题：卡拉奇枪击事件致中国公民1死1伤 我使馆发安全提醒

　　中国驻巴基斯坦大使馆5日发布重要安全提醒：2月5日，卡拉奇发生枪击事件，造成中国公民一死一伤。

　　据巴基斯坦Dunya新闻网5日报道，巴警方称，这是一起有目标的枪击事件，两名中国人遭不明身份的武装分子尾随，一人头部中两枪。报道称，这两名中国人受雇于一家中企货运公司。巴基斯坦内政部长要求彻查，并加强在该地外国人，尤其是中国人的安全防护。

　　中国驻巴基斯坦大使馆5日发布重要安全提醒称，鉴于当前巴基斯坦安全形势严峻，中国驻巴使领馆提醒在巴中国公民和机构高度警惕，切实提高安全意识，务必加强内部防范，尽量减少外出，避免前往人员密集场所。有条件者，外出时配备安保力量。如遇紧急情况，请及时报警并联系中国驻巴使领馆寻求帮助。【环球时报报道 记者 王盼盼】

(责编：袁勃)
人民日报客户端下载手机人民网
 

深度阅读

望海楼：对华战略着墨不多疑虑上升 执政一周年之际，特朗普在美国国会发表了任内第一份国情咨文。对任何一个美国总统来讲，第一份国情咨文报告都相当于第一年的年终考评，回顾总结第一年执政成绩与竞选承诺兑现情况，全面阐释执政理念和下一阶段施政重点。在演讲中，特朗普大谈美国梦，不断强调“团结”主题，呼吁民主党捐弃政治分歧，“求同存异”，共同携手合作，使“美国再次伟大”。 【详细】

国际|国际观察

比利时官员：中国减贫之路“优质高效” “世界上很多国家都对解决贫困问题一筹莫展，但中国在解决贫困问题上取得的显著成效，在世界上首屈一指，令人赞叹。”比利时联邦议会比中友好小组主席克里斯蒂安·维耶纳在接受本报记者采访时表示，过去5年她多次访问中国，接触到不少摆脱贫困的家庭，留下了深刻的印象。“如果政府不是真下大力气解决贫困问题，是不可能取得这样的成就的。在精准扶贫政策的推动下，贫困家庭不仅很快摆脱了贫困，而且有了可持续发展的路子。中国这种优质高效的减贫之路值得其他国家学习和借鉴。” 【详细】

国际|国际观察|外媒关注
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2018 by www.people.com.cn. all rights reserved