原标题：卡拉奇枪击事件致中国公民1死1伤 我使馆发安全提醒

中国驻巴基斯坦大使馆5日发布重要安全提醒：2月5日，卡拉奇发生枪击事件，造成中国公民一死一伤。

据巴基斯坦Dunya新闻网5日报道，巴警方称，这是一起有目标的枪击事件，两名中国人遭不明身份的武装分子尾随，一人头部中两枪。报道称，这两名中国人受雇于一家中企货运公司。巴基斯坦内政部长要求彻查，并加强在该地外国人，尤其是中国人的安全防护。

中国驻巴基斯坦大使馆5日发布重要安全提醒称，鉴于当前巴基斯坦安全形势严峻，中国驻巴使领馆提醒在巴中国公民和机构高度警惕，切实提高安全意识，务必加强内部防范，尽量减少外出，避免前往人员密集场所。有条件者，外出时配备安保力量。如遇紧急情况，请及时报警并联系中国驻巴使领馆寻求帮助。【环球时报报道 记者 王盼盼】

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