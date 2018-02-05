外交部评价美《核态势审议报告》 背离和平与发展主题

人民网北京2月5日电（记者 王欲然）外交部新闻发言人耿爽5日在例行记者会上，在评价美国防部《核态势审议报告》涉华内容时称，该报告固守冷战思维与“零和”博弈等过时观念，渲染地缘政治和大国竞争，强化核武器在安全政策中的作用，无视国际社会核裁军呼声，背离和平与发展的时代主题。

他说，美国拥有世界最大、最先进的核武库，却还要大力建设核力量，将加剧全球战略失衡；发展低当量核武器，降低核武器使用门槛，将增大核武器使用风险；抛弃“无核武器世界”目标，将损害国际核裁军进程。

耿爽指出，中方积极推动构建人类命运共同体，主张树立共同、综合、合作、可持续的新安全观，始终坚定奉行自卫防御的核战略。中方始终支持最终全面禁止和彻底销毁核武器，恪守“不首先使用”及“不对无核武器国家和无核武器区使用或威胁使用”等核政策与承诺。中国从来没有、今后也不会参加任何形式的核军备竞赛，并将继续把核力量维持在国家安全所需的最低水平。自拥有核武器半个世纪以来，中方上述政策从未改变。美方报告妄图通过肆意歪曲中方政策与做法，来为其自身扩大和加强核武库找借口，这显然是徒劳的。

他还说，希望美方摒弃冷战、“零和”思维，放弃以对抗视角看待大国关系，顺应和平与发展的时代大潮，切实承担起自己在核裁军方面的特殊、优先责任，继续以不可逆方式大幅削减核武库，降低核武器在国家安全中的作用，以切实行动维护国际和平与稳定。

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