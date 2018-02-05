明斯克举行“欢乐春节”演出活动

2月2日晚，中国文化部派张家界魅力湘西演出团在白俄罗斯首都明斯克举行“欢乐春节”演出活动，在春节到来之前为近700位当地民众和在白华人华侨送上一场文化盛宴。

当晚的演出在位于明斯克的白俄罗斯国家音乐厅举行。魅力湘西演出团的演员们展示了民歌、舞蹈和杂技等中华文化艺术精粹。他们具有浓郁民族特色的表演，增进了当地人对中国歌舞等文化的了解。白俄罗斯艺术家也表演了相关节目，与中国朋友共同庆祝春节的到来。

中国驻白俄罗斯大使崔启明在“欢乐春节”演出现场致词。新华网发 （马祖列维奇摄）

中国驻白俄罗斯大使崔启明说，2017年中白关系加速发展,各领域合作成果丰硕。中白文化交流与合作日益频繁和深化，成为日益活跃的新亮点。“欢乐春节”活动已经第四次在白俄罗斯举办，他相信中白文化领域的交流与合作将进一步深化，不断增进两国人民间的了解和友谊。

观看演出活动的白俄罗斯文化部副部长亚茨克表示，目前白中文化交流不断发展，“欢乐春节”演出活动连续在白俄罗斯举办，必将继续增进当地民众对中国文化的了解。

在演出之前，喜欢中国文化艺术的当地学生们，还分别进行了扬琴、武术和舞狮表演，赢得现场观众的阵阵掌声。

在明斯克进行的“欢乐春节”演出活动。新华网发（马祖列维奇摄）

这次白俄罗斯“欢乐春节”演出活动由中国文化部、中国驻白俄罗斯大使馆、白俄罗斯文化部主办，由中国湖南省文化厅、明斯克中国文化中心、白俄罗斯华为技术有限公司协办。除了2日晚在白俄罗斯国家音乐厅的演出外，此前一天艺术团还在明斯克的白俄罗斯国家青少年宫为当地中小学生及其家长和老师进行了“欢乐春节”文化庙会表演，并与现场观众们进行互动，受到广泛欢迎。

在文化庙会上，当地的孔子学院还为观众们进行了国画、书法、剪纸、器乐等现场展示。

“欢乐春节”文化庙会在白俄罗斯举办4年来，活动形式日益多样，内容和文化内涵不断丰富，累计已吸引3000名青年学生参与，成为白俄罗斯民众，特别是青少年了解、体验中国传统文化，感受中国好故事的重要平台。（记者魏忠杰 李佳）

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