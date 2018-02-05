中德民间艺术家共同打造美因河畔的春晚

“长亭外，古道边，芳草碧连天。晚风拂柳笛声残，夕阳山外山……”如果不是在现场看到，你很难分辨出这是一群德国小学生在演唱《送别》。４日晚，一台精彩纷呈的春节晚会在德国美因河畔的哈瑙市公园议会大厅举行。

当晚，能容纳８００多人的哈瑙市公园议会大厅几乎座无虚席，数十位中德民间艺术家表演的武术、戏曲、中国民乐、芭蕾、朗诵等节目赢得观众阵阵掌声。

哈瑙市去年开始举办春节晚会。哈瑙－台州友好协会会长于尔根当晚致辞说：“我们感到很幸福，因为哈瑙有两个新年，一个是西方的新年，一个是中国的春节，愿中德友谊地久天长。”

当晚登台的有不少小演员。参与演出的法兰克福恒德舞蹈学校校长柯蕴告诉记者：“现在越来越多的德国家长愿意把孩子送来学习中国舞蹈，参加这样的演出，他们觉得非常有趣。这些孩子一开始会被中国民族服装吸引，之后中国舞蹈细腻的动作乃至呼吸的方式都让他们感到新奇和着迷。”

晚会总导演、法兰克福华星艺术团团长李想说，华星把在德华侨华人的文化艺术元素整合在一起，同时与德国当地艺术家联合举办文化交流式的晚会，它的影响会延伸到晚会之外的各个层面，从学界到企业界，将为中德文化交流做出贡献。 （记者邵莉 沈忠浩）

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