韩国政府欢迎朝鲜高级别代表团访韩

韩国总统府青瓦台５日就朝鲜最高人民会议常任委员会委员长金永南率团在平昌冬奥会期间访韩表示欢迎。

青瓦台发言人金宜谦在当天举行的记者会上表示，金永南是迄今为止访韩的最高级别朝方官员。他说，金永南访韩反映出朝鲜希望南北关系改善、冬奥会成功举办的意愿，展现了朝方富有诚意的姿态。

金宜谦还表示，韩国作为此次冬奥会东道主，将热情接待朝鲜高级别代表团，同时就包括韩朝高级别官员之间的对话等各种沟通机会做好准备。韩国政府期待金永南访韩能将平昌冬奥会打造为“和平奥运会”，成为南北关系持续发展、构建半岛永久和平的契机。

朝中社当天早些时候报道，朝鲜最高人民会议常任委员会委员长金永南为团长的朝鲜高级别代表团将访问韩国，出席平昌冬奥会开幕式。

１月９日，朝韩在板门店举行高级别会谈后发表共同声明，就朝方参加平昌冬奥会、双方举行军事部门会谈等事项达成一致。朝方表示将派遣高级别代表团和民族奥委会代表团参加平昌冬奥会。

第２３届冬季奥运会将于２月９日至２５日在韩国平昌举行。（记者陆睿 耿学鹏）

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