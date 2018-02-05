韩国统一部：朝鲜艺术团将乘船访韩演出

韩国统一部５日说，平昌冬奥会之际，朝方派出访韩演出的艺术团将于６日乘坐“万景峰９２”号轮船抵达韩国，该船也将作为艺术团在韩期间的食宿场所。
韩国统一部发言人白泰铉当天在回答记者提问时说，虽然韩国的对朝“５·２４措施”中规定禁止朝鲜船舶进入韩国领海，但从支持平昌冬奥会成功举行的角度出发，韩国政府正考虑就此次朝方艺术团乘船访韩作为例外处理。关于“万景峰９２”号的停泊港口和艺术团访韩具体事宜，仍在与朝方进行磋商。
白泰铉说，朝方艺术团还将于５日派出２３人的先遣队经由京义线铁路访问韩国。
“５·２４措施”是指２０１０年５月２４日，韩国政府因“天安”号事件而宣布的一系列针对朝鲜的制裁措施。
今年１月１５日，韩朝双方在板门店朝方一侧统一阁举行实务接触。双方协商确定，朝方将派遣由三池渊管弦乐团１４０余人组成的艺术团访韩，在江陵和首尔两地演出。（记者陆睿 耿学鹏）
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